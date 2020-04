Artemis Fowl sera présenté en première directement sur Disney +

Disney annonce la nouvelle date de sortie d’Artemis Fowl qui sera directement diffusée en première sur Disney Plus

Disney a annoncé la date de première diffusion uniquement pour le fantastique de science-fiction Artemis Fowl sur son service mondial Disney Plus, en espérant qu’il ajoutera plus de jus au produit VOD d’abonnement dans les cinémas. restent fermés.

Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh, sera disponible exclusivement sur Disney Plus à partir du vendredi 12 juin. Il devait initialement sortir en salles le 29 mai.

Basé sur la nouvelle série du même nom de l’auteur irlandais Eoin Colfer, Artemis Fowl est une histoire fantastique éblouissante qui raconte le voyage d’Artémis, un génie de 12 ans. Artemis est le descendant d’une lignée de maîtres du crime qui entreprend la recherche de son père, mystérieusement disparu. Avec l’aide de son fidèle protecteur Butler, Artemis découvre et découvre par ailleurs une ancienne civilisation souterraine: le monde incroyablement avancé des fées. Le rusé Artemis en déduit que la disparition de son père est en quelque sorte liée au monde secret et isolé des fées. Il conçoit donc un plan si dangereux, qu’au final, il se retrouve plongé dans une guerre des génies risquée avec les fées tout-puissants.

Dans un communiqué, Branagh a déclaré: “Artemis Fowl serait aussi fier que moi que les familles du monde entier pourront désormais vivre ensemble leurs premières aventures étonnantes sur écran à Disney Plus.”

Artemis Fowl met en vedette la nouvelle venue Ferdia Shaw dans le rôle principal aux côtés de Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel et Adrian Scarborough, avec Colin Farrell et Judi Dench. Branagh et Judy Hofflund produisent avec Angus More Gordon et Matthew Jenkins en tant que producteurs exécutifs. Conor McPherson et Hamish McColl ont écrit le scénario.

Au milieu de la crise du COVID-19, Disney a reporté presque toutes ses sorties de films à venir, notamment Black Widow, Mulan, The New Mutants, The Eternals, Jungle Cruise et Indiana Jones 5.

Le conglomérat des médias parie que Artemis Fowl attirera plus d’abonnés à Disney Plus, qui a dépassé les 50 millions de clients payants dans le monde au cours de ses cinq premiers mois. Cela a été alimenté par son récent lancement en Inde et dans huit pays d’Europe occidentale, ainsi que par le lancement prévu de Frozen 2 sur le service d’abonnement VOD. En Espagne, Disney Plus coûte 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un plan d’un an.

Disney a également publié une nouvelle bande-annonce d’Artemis Fowl pour promouvoir la sortie du 12 juin:

