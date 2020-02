Arthur Fleck n’était pas le VRAI Joker

2019 Joker a été annoncé comme l’un des plus grands films de bande dessinée jamais réalisés, mais les fans se demandent toujours si Arthur Fleck est le vrai Joker. En fait, la fin du film est intentionnellement ambiguë, laissant place au doute. Pour ajouter à la confusion, les commentaires du réalisateur Todd Phillips concernant la relation de Joker avec le prochain The Batman. Toutes ces informations contradictoires rendent difficile pour les fans de déchiffrer la vérité de l’identité d’Arthur Fleck.

Arthur Fleck n’est-il pas le vrai Joker? Une théorie comme celle-ci pourrait potentiellement changer la façon dont le public interprète Joker et tous les films à venir. Cela remet en question la validité de tout ce que Phillips a présenté aux cinéphiles, qu’Arthur Fleck soit simplement une source d’inspiration pour le vrai Joker ou le film entier, fruit de l’imagination d’Arthur.

Le plus gros problème avec cette représentation d’Arthur Fleck est qu’il ne semble pas capable de la fameuse vie de crime du Joker, comme on le voit dans les bandes dessinées et autres films. Joker présente un homme profondément brisé, qui semble manquer du leadership et de la prévoyance nécessaires pour diriger une organisation criminelle. D’un autre côté, Arthur Fleck pourrait encore développer ces compétences lors de son parcours pour devenir le prince clown du crime. Puisqu’il y a eu tant de versions du Joker qui suivent un chemin similaire les unes aux autres, il reste une incertitude quant à savoir si la version de Phoenix du Joker est la vraie, ou simplement l’inspiration pour une future itération du personnage dans une suite .

Arthur Fleck ne correspond à aucune représentation antérieure du Joker

Dans DC Comics, le Joker est un cerveau criminel. Il est un expert en génie chimique, fabriquant des poisons spéciaux et d’autres armes créatives mais mortelles. Il sème le chaos avec son ingéniosité et son intelligence aiguisée. De même, la représentation par Heath Ledger du Joker dans The Dark Knight montre la nature calculatrice du personnage. Cette version démontre également son potentiel en terme de force physique. La dynamique du pouvoir est plus équilibrée par rapport à Batman et aux autres criminels autour de Gotham City. Ce Joker est capable de tenir le coup dans un combat, de courir dans les rues provoquant le chaos et d’inciter généralement la peur chez ses adversaires.

Dans Joker, en revanche, Arthur Fleck est dépeint comme un homme avec une profonde instabilité mentale qui lui cause beaucoup de conflits dans sa vie quotidienne. C’est un homme peu sûr qui veut être accepté mais qui a du mal à se connecter avec les gens autour de lui. Il souffre de malnutrition et ne semble pas posséder les mêmes prouesses mentales ou physiques que les versions de bandes dessinées du personnage vanté.

Il y a des moments dans le film où Arthur est battu et laissé au milieu de la rue. S’il a le désir de riposter, il n’est pas physiquement à la hauteur. La seule corrélation qui puisse être observée par rapport aux autres versions du Joker est qu’Arthur est également capable d’explosions extrêmement violentes. Il peut crescendo de calme et recueilli à complètement instable en très peu de temps, et les résultats sont souvent mortels.

Bien qu’il n’y ait aucune règle qui dit que Todd Phillips doit adhérer à la façon dont le Joker a été décrit au cours des deux dernières décennies, le public a une compréhension assez claire de ce que le personnage implique dans son ensemble. Les gens savent à quoi s’attendre du Joker. Mais quand un réalisateur décide de renverser ces notions préconçues, il envoie les téléspectateurs dans une frénésie chaotique très appropriée.

Il y a un débat sur la question de savoir si le film a même lieu dans la vraie vie

La version bande dessinée du Joker, ainsi que les autres interprétations de films, se déroulent toutes dans la réalité fictive qu’est Gotham City. D’autres personnages sont réels, leurs interactions sont réelles et les choses qui se produisent à l’intérieur de ce monde sont réelles. Le public ne se demande pas si les événements qui ont lieu se produisent ou non. Ce n’est pas le cas pour Joker.

Une première scène de Joker montre Arthur s’imaginant dans le public de son talk-show préféré et interagissant avec l’hôte. Pour les cinéphiles, cela ne ressemble pas à une rêverie, cela semble aussi réel que toute autre chose dans le film. Ensuite, à la fin du film, les téléspectateurs voient également Arthur à l’institution psychiatrique d’Arkham, en train de parler avec un travailleur social. Le récit à la première personne de l’histoire, couplé au fait que Arthur mentalement instable a une imagination extrêmement vive, force le public à se demander si Joker se déroule dans la tête d’Arthur.

Une théorie comme celle-ci prend le trope de tout cela était un rêve à un nouveau niveau. C’est une chose de penser à Arthur Fleck comme une inspiration pour un futur Joker, c’est tout autre chose si les événements dans Joker ne sont même pas réels. Les fans affirment qu’il s’agissait de la véritable version du Joker, mais les événements du film se déroulent dans sa tête pendant qu’il est à Arkham Asylum. Arthur est en train de revivre ses souvenirs dans les moindres détails ou s’imagine un avenir possible pour lui s’il devait sortir de l’établissement. Si ce dernier était la bonne théorie, cela montre aux téléspectateurs qu’il pourrait être plus perturbé mentalement que ce que l’on croyait auparavant.

Todd Phillips et Joaquin Phoenix ne facilitent pas les choses

Dans une interview avec le Los Angeles Times, on a demandé au réalisateur Todd Phillips si sa version du Joker était la vraie affaire ou non. S’attendant à obtenir une réponse concrète une fois pour toutes, les fans n’ont reçu que plus de confusion. Phillips déclare: «Peut-être que le personnage de Joaquin a inspiré le Joker. Vous ne savez vraiment pas. “D’un autre côté cependant, Joaquin Phoenix a posé la même question, en disant:” Je veux dire, pour moi, oui, il l’est. “

En fin de compte cependant, l’ambiguïté est ce qui le rend amusant. L’origine du Joker a toujours été imprégnée de mystère. C’est l’une des choses qui rendent son personnage si fascinant. Personne ne peut vraiment savoir d’où il vient et comment son personnage est né. La version Dark Knight du Joker joue avec ce concept en ce qu’il a donné trois explications différentes sur la façon dont il a obtenu ses cicatrices. Il semble que Todd Phillips continue de jouer avec cette idée dans Joker en rendant difficile de différencier le fait de la fiction. Il ne semble pas y avoir de bonne ou de mauvaise réponse ici, seulement du mystère, qui convient parfaitement au Joker.

