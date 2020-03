Ashley Eckstein s’adresse aux fans contre le fait qu’elle ne joue pas à Ahsoka dans The Mandalorian

L’idée que quelqu’un d’autre qu’Ashley Eckstein joue Ahsoka Tano sous quelque forme que ce soit a bouleversé vocalement certains fans, et Eckstein a évoqué les informations selon lesquelles elle ne la jouerait pas dans la saison deux de The Mandalorian. Comme indiqué précédemment, Rosario Dawson aurait été choisi comme Ahsoka dans la deuxième saison de la série Disney +. Eckstein a exprimé le personnage tout au long de l’existence du personnage, y compris dans Star Wars: The Clone Wars (à la fois le film et la série télévisée animée qui a suivi), une ligne vocale dans Star Wars: The Rise of Skywalker, plusieurs jeux vidéo et plus encore.

Alors que Dawson a été un choix populaire de casting pour une version en direct d’Ahsoka, le fait qu’Eckstein soit si identifié au rôle a fait ressortir quelques fans qui étaient assez contrariés par l’idée que quelqu’un d’autre la joue. Eckstein a publié sur son Instagram une longue déclaration dans laquelle elle remercie les fans pour leur soutien et a ajouté:

«La vérité est que je ne suis pas impliqué dans The Mandalorian. Je ne peux pas répondre à des questions auxquelles je n’ai pas participé. Je suis actrice et j’ai joué dans tous les types de médiums; film / télévision en direct, théâtre, voix off, hébergement et c’est mon rêve depuis 14 ans de continuer à jouer Ahsoka Tano sous toutes ses formes. Je continuerai d’être reconnaissante pour les opportunités d’aider à créer des histoires pour Ahsoka Tano et je suis toujours heureux de voir son héritage se poursuivre. Je ne suis qu’un membre d’une équipe de gens extrêmement talentueux qu’il faut pour donner vie à Ahsoka Tano. Les décisions finales pour Ahsoka ne sont pas les miennes et je ne peux pas commenter quelque chose dont je ne sais vraiment rien. »

Elle continue en disant à quel point elle est excitée pour le retour d’Ahsoka dans The Clone Wars, notant que “Dave Filoni et toute la distribution et l’équipe ont vraiment frappé celui-ci, non seulement hors du parc, mais hors de l’Univers!”

Disney n’a pas encore confirmé que Dawson joue Ahsoka dans la saison deux de The Mandalorian, qui devrait actuellement revenir en octobre.