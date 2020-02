Assassin Nation 1. Celui qui tue le dernier tue mieux

Assassin Nation Si vous rassemblez les 20 meilleurs tueurs du monde, vous ne pouvez vous attendre qu’à une seule chose, une montagne de cadavres!

De l’auteur gagnant de deux Esiner, qui a fait de The Unbeatable Squirrel Girl un succès et de l’écrivain de Rick et Morty, vient la série sur les meurtriers que personne n’attendait, Assassin Nation, publiée en Espagne par Comic Planet. Tacos, sang, mauvaises blagues, morts, explosions, chaos et destructions en abondance par la main d’Erica Henderson et Kyle Starks. Vous ne vous attendiez pas à eux cette série, bon sang, vous n’attendiez cette série de personne!

Lorsqu’un tueur à gages menace la vie du chef du deuxième plus grand groupe criminel de la ville, il n’y a qu’une seule solution: embaucher les 20 meilleurs meurtriers pour le protéger. La logique veut que s’il n’est pas l’un d’entre eux, ils puissent le tuer, mais il n’est jamais facile pour autant de personnes dangereuses de faire ce qu’on attend d’eux.

La nouvelle série Skybound, le sceau de Robert Kirkman in Image, frappe fort, en fait, il y a tellement de morts par page que le volume devrait avoir une forme de cercueil pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver. La chose la plus surprenante est de retrouver Erica Henderson dans la collection, une caricaturiste que vous racontez à son travail le plus populaire, La fille d’écureuil imbattable ou avec son incursion dans l’univers d’Archie Comics (ce monde comiquero sur lequel la série Riverdale était basée) avec ‘Jughead’, mais je ne pense pas qu’un lecteur allait rejoindre cette bande dessinée. Parce que c’est le contraire, c’est une bande dessinée dure, rapide et pleine de violence non censurée, pas de sourires et de choses mignonnes, ici il n’y a pas d’animaux “cuquis”, il y a beaucoup de salauds qui tueraient sa grand-mère pour un sou. Mais si la présence d’Henderson est surprenante, la présence de Starks ne l’est pas, il a écrit «Rick et Morty», cela lui va comme un gant.

L’histoire est une intrigue d’investigation du manuel, avec les tournants et les révélations habituelles d’une histoire criminelle, mais elle n’enlève pas l’important, la personnalité. “Assassin Nation” a de la force, il a des personnages qui n’ont pas besoin de beaucoup pour être en trois dimensions, juste quelques coups pour que nous sachions d’où ils viennent et pourquoi ils sont comme ils sont. Leurs objectifs et ambitions diffèrent, parfois ils sont simples et d’autres plus complexes, mais à aucun moment ils ne sont complexes pour gêner l’histoire, mais bien sûr ils donnent de la personnalité à chacun d’eux. Bien sûr, vous devez remarquer quelque chose, ne vous occupez de personne, dans cette bande dessinée, tout le monde peut battre, sans aucune préférence. Il se lit comme un soupir, comme un bon film d’action, vous en voulez plus, et le cliffhanger final de cet arc d’histoire vous laisse le sourire aux lèvres, car vous savez que les bonnes choses viennent de commencer.

Le dessin d’Erica Henderson peut surprendre au début, avec une ligne claire et des formes douces, il ne semble pas très agressif pour l’histoire qu’elle raconte. Il est étrange qu’un dessin aussi brillant et avec des couleurs vives et variées soit plein de sang, d’explosions et de cerveaux volant, mais cette sensation passe rapidement, car elle peut être douce, mais une pêche peut ouvrir la tête si vous la remplissez de plomb . Avec un style qui se rapproche du dessin animé et du dessin parodique, Henderson raconte l’histoire couramment, est fluide, propre et aime les onomatopées géantes, ce n’est pas le dessin qu’il aurait choisi pour illustrer cette bande dessinée, mais maintenant il ne pouvait plus le voir dessiné sinon

Vous ne pouvez pas nier l’influence de Garth Ennis et son hooliganisme dans des histoires comme Hitman, des histoires de tueurs à gages comme Donner’s Assassins, même de Guy Ritchie et de son ‘Snatch’ ou ‘Rockanrolla’, mais qu’il joue dans sa ligue, ne veut pas dire que Copiez vos pièces. Ils ont leur propre personnalité, action, comédie et divertissement pur. Ne vous attendez pas à une démonstration de culture et de datation de Shakespeare, c’est une salade de coups de feu et de cadavres, avec des personnages appelés: “Cuckold”, “Fucked”, ou “Sad”

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.