Assassin & # 039; s Creed Valhalla (pas Ragnarok) Réalisations prétendument fuite

Il semble que la liste des réalisations pour la prochaine rumeur à venir Assassin’s Creed a été divulgué, et le sous-titre officiel du jeu peut être Valhalla, pas Ragnarok. Assassin’s Creed est l’une des franchises de jeux les plus prolifiques et les plus rémunératrices au monde. Au fil des ans, la série a renvoyé les joueurs dans le temps à des époques historiques célèbres, telles que l’Italie de la Renaissance, la révolution américaine et, plus récemment, la Grèce antique dans Assassin’s Creed Odyssey.

Des rumeurs circulent depuis longtemps sur et hors du Web à propos de la prochaine itération d’Assassin’s Creed. En novembre 2019, des fuites suggéraient que le jeu allait s’appeler Assassin’s Creed Ragnarok et qu’il sortirait à l’automne 2020. Mais seulement deux mois plus tard, des rapports ont indiqué que le jeu n’allait pas avoir Ragnarok dans son titre et que bon nombre des fuites précédentes d’Assassin Creed étaient inexactes. Pour cette raison, il convient de dire explicitement que toutes les fuites à l’avenir ne sont pas indicatives de ce que sera ou ne sera pas le prochain Assassin’s Creed.

Selon la fuite la plus récente de Reddit (merci, Game Rant), le prochain jeu Assassin’s Creed s’appellera Valhalla, pas Ragnarok. Ce changement de titre supposé correspond toujours à la spéculation selon laquelle le jeu se déroulera à l’ère des Vikings. La liste complète des réalisations prétendument divulguées, qui aurait été découverte à l’origine sur 4chan, contient non seulement un certain nombre de références à la mythologie nordique, mais fait également allusion au fait que le joueur peut “améliorer les colonies” et poursuivre des “raids”, bien qu’il ne soit pas clair de quoi exactement ceux que cela implique. Encore une fois, cette fuite doit être prise avec un grain de sel et doutée plus sérieusement en raison de ses origines, mais cela dit, elle semble plausible. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont rapidement souligné que le langage utilisé dans la liste des succès correspondait au langage des succès des jeux précédents, comme l’utilisation du mot “séquence”. Ailleurs, les réalisations faisaient allusion au fait que le joueur pouvait tuer un kraken et entrer dans le monde souterrain, deux choses qui ne se sentiraient pas à leur place dans un jeu Assassin’s Creed Viking.

Les deux entrées les plus récentes de la série, Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Origins, ont été à juste titre surnommées les jeux Assassin’s Creed Ancient History. Les deux jeux se déroulent avant l’ère commune et proposent des “modes éducatifs” optionnels et sans violence. Ubisoft a conçu les jeux à partir de zéro, en utilisant un nouveau moteur et de nouvelles fonctionnalités de gameplay comme les quêtes d’investigation et, dans Assassin’s Creed Odyssey, le choix du personnage jouable. Un jeu Assassin’s Creed qui se déroule à l’époque viking comblerait le fossé entre les mondes antiques d’Égypte / Grèce et les époques plus modernes de la série.

La fuite de la liste des réalisations pour le nouvel Assassin’s Creed Valhalla semble très séduisante. Ubisoft a conquis de nombreux fans et critiques avec le succès d’Origins et d’Odyssey, et la société semble maintenant être revenue sur la bonne voie après l’accalmie commerciale d’Assassin’s Creed Syndicate. Mais pour l’instant, tout ce qu’il reste à faire pour les fans est d’attendre et de voir ce qui nous attend pour la prochaine Assassin’s Creed.

Source: Reddit (via Game Rant)