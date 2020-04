«Assemblage» – Chien qui aboie, petit mordeur

Dans «Assembly», il y a beaucoup de discussions, pratiquement tout le temps mais plutôt peu de choses. Malgré tout, qu’il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon: Après tout, on peut dire qu’il s’agit, après tout, de ce qui est dit et de ce que peu est fait. Comme dans ce congrès où 350 députés dilapident les illusions et l’argent des contribuables, dans ce que l’on peut considérer comme la fiction la plus chère de l’industrie espagnole.

Les 120 pages de la pièce «Le peuple» sont transformées en 75 minutes divertissantes sur la difficulté de prendre des décisions dans toute réunion de personnes, quel que soit leur nom et où se rejoignent une série d’intérêts, d’opinions et de circonstances les plus disparates. Ce n’est pas que le monde n’est pas parfait, c’est que nous, les gens, insistons sur le fait qu’il est encore plus compliqué. Qu’allez-vous faire.

«Assemblée» est définie comme une proposition qui remet en question avec humour le concept même de participation. C’est vrai, prendre des décisions de manière communautaire n’a jamais été facile et c’est l’idée: la clé est dans les nuances. Dans les nuances qui façonnent les 75 minutes divertissantes (bien que rares et non concluantes) de «Assembly». Ou lorsque le message et le film se fondent parfaitement dans leur imperfection, à la fois dans la santé et dans la maladie.

Par Juan Pairet Iglesias



