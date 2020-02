Astérix et Obélix anticipaient déjà le Coronavirus

Dans une bande dessinée d’Astérix et Obélix, il y a un personnage appelé Coronavirus qui rend la vie impossible aux protagonistes.

Chaque fois qu’il y a un événement mondial, il peut être lié à la série de Les Simpsons et nous pouvons vérifier comment ils l’avaient déjà prédit. Mais cette fois, ils étaient Astérix et Obélix en 2017, ceux qui ont mentionné la Coronavirus.

L’histoire d’Astérix et Obélix est intitulée Astérix en Italie et a été publié en 2017, il n’a pas le créateurs originaux et ont été remplacés par le scénariste Jean-Yves Ferri et l’écrivain Didier Conrad.

De quoi parle cette histoire?

Tout commence à Rome, lorsque les routes sont en mauvais état et que le sénateur Lactus Bifidus est accusé d’avoir détourné des fonds et détourné des fonds publics. Mais lui, pour distraire l’attention décide de créer une grande course de charrettes à travers l’Italie. Jules César Il dit qu’un Romain doit gagner cette course.

Alors qu’Astérix et Obélix sont sur le marché de Darioritum (Vannes), là-bas ils prédisent à Obélix qu’il sera un grand champion de course, alors il décide d’acheter une voiture sous la forme d’un coq. Ensuite, ils apprennent qu’il y aura une grande course et décident de participer.

Les étapes sont: Modicia (Monza), Parme, Sena Julia (Sienne), Tibur (Tivoli) et Neapolis (Naples). La course a beaucoup de participants de différentes nationalités et certains anciens champions comme Coronavirus.

A la fin de la course, il semble que Astérix et Obélix ils perdront contre Coronavirus, mais il subit un accident presque à la fin et les Gaulois remportent la course. Lorsque Coronavirus enlève son casque, il est révélé qu’il est en fait Jules César Cela l’avait remplacé. Il accepte la défaite et donne aux Gaulois la Coupe des Champions. Ceux-ci n’en veulent pas et tous les coureurs sont finalement les vainqueurs de la course.

L’histoire se termine au banquet traditionnel du gala du village.

