AT&T 5G Vs 5G +: Comprendre la différence

AT&T étend la disponibilité de son réseau 5G tout en commençant à mettre son réseau 5G + à la disposition des consommateurs. Voici une brève explication des raisons pour lesquelles AT&T a deux services 5G différents et les différences entre eux.

La 5G est en train de devenir plus accessible aux États-Unis, les opérateurs ajoutant régulièrement de nouvelles villes ou, dans certains cas, des parties de villes. La vitesse de déploiement n’est pas quelque chose de spécifique aux États-Unis, avec un schéma tout aussi incohérent, mais croissant, au niveau mondial de la 5G. Cependant, toutes les versions 5G ne sont pas égales, et cela s’applique non seulement aux différences entre les pays, les villes ou même les opérateurs, mais dans certains cas, à la différence entre les services offerts par le même opérateur.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: pourquoi Apple n’a toujours pas annoncé un iPhone 5G

Dans un récent communiqué de presse, AT&T a confirmé l’élargissement de son réseau 5G en éclairant 22 autres marchés. Au total, cela portera à 80 le nombre total de marchés AT&T 5G aux États-Unis. Dans le même temps, AT&T a également annoncé que son réseau 5G + sera opérationnel pour les clients dans certaines parties de 35 villes américaines. Auparavant, le service 5G + de l’entreprise n’était disponible que pour les clients commerciaux, ce qui en fait la première fois que les consommateurs y ont accès.

Les différences entre 5G et 5G + d’AT & T

De manière générale, AT&T vante ces deux services 5G comme étant à prestations égales, bien que ce ne soit pas strictement vrai. En pensant à la promesse de la 5G, beaucoup s’attendront à la 5G + et non à la 5G standard. Essentiellement, le service vanille 5G d’AT & T est ce qui se déploie depuis que la société a annoncé son premier emplacement 5G. Il s’agit de la 5G, mais à peine, car elle repose uniquement sur l’utilisation du spectre basse bande. Cela le rend moins idéal pour des vitesses plus rapides, mais aussi meilleur pour fournir un signal plus fiable, et surtout à distance. En d’autres termes, les consommateurs devraient considérer la 5G d’AT & T comme une mise à niveau par rapport à la 4G LTE actuelle, mais une mise à niveau limitée.

En revanche, la 5G + est beaucoup plus proche de ce que les gens attendent de la 5G, et la raison pour laquelle elle est considérée comme meilleure est son utilisation de l’onde millimétrique. Contrairement au spectre à faible bande, l’onde millimétrique est capable de fournir des vitesses beaucoup plus rapides aux consommateurs. Cependant, il est gêné par la distance, et il ne fait pas si bien avec les objets sur le chemin. Cela dit, avec le bon téléphone, les consommateurs pourront profiter des deux, car l’appareil pourra rebondir entre les ondes basses et millimétriques, au fur et à mesure des besoins. Bien que cela souligne l’autre problème avec le meilleur réseau d’AT & T, car la 5G + n’est pas aussi largement disponible que le réseau 5G standard de l’entreprise. Une autre mise en garde est que la compatibilité des appareils est tout aussi limitée pour le moment. En fait, AT&T ne semble que rendre son réseau 5G + accessible aux consommateurs en raison du lancement du Samsung Galaxy S20. Après tout, c’est le seul smartphone 5G vendu par AT&T qui peut utiliser son réseau 5G +.

Plus: Voici combien de villes ont réellement accès à la 5G

Source: AT&T

L’application Clean Master Android pourrait être plus dangereuse que vous ne le pensez

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis. Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn