Atteindre les cendres dans le trophée Maw

Petits cauchemars est facilement l’un des jeux de puzzle les plus effrayants, les plus frustrants et les plus addictifs actuellement proposés aux joueurs. Le jeu oppose les joueurs à des adultes déformés et dérangés qui ont des motifs artériels et horribles pour les enfants dans le jeu. C’est à la fois inconfortable à regarder et pourtant étrangement charmant. Les mécaniques du puzzle sont engageantes et difficiles, ce qui rend le jeu globalement difficile, horrible et amusant. Il n’est pas étonnant que les joueurs reviennent encore et encore au jeu d’horreur.

Little Nightmares se concentre sur deux petits protagonistes des enfants, le Runaway Kid et Six. Ces enfants se retrouvent au fond de la gueule, où des adultes horriblement déformés tentent de les attraper à des fins néfastes. Les joueurs rencontreront certaines des versions les plus horribles de personnes imaginables. Le jeu fait un travail fantastique en utilisant l’horreur corporelle pour illustrer à quel point cet endroit est vraiment troublant et horrible. Aidez les enfants à s’échapper avant qu’ils ne deviennent de la viande hachée.

Le plus récent DLC de Little Nightmares, The Hideaway, offre aux joueurs une nouvelle extension du jeu déjà grand, mais terrifiant. Dans ce DLC, les joueurs reviennent une fois de plus au personnage, le Runaway Kid. Comment le Runaway Kid a réussi à se retrouver dans un endroit horrible n’est pas clair, mais une évasion est absolument nécessaire.

Le Hideaway se compose de donjons et de caves, et c’est un endroit où les Nomes se réfugient. Les Nomes soutiennent le fonctionnement du four qui est responsable du mouvement de la Maw, le nom du monstre géant en métal d’un paquebot sur lequel le joueur est piégé. Dans cette partie du jeu, les Nomes sont essentiels pour aider le joueur à s’échapper de la Gueule. Cela peut être évident dans le trophée secret “Les cendres de la gueule” que les joueurs peuvent débloquer avec le DLC, The Hideaway.

Cependant, recevoir le trophée “Les cendres de la gueule” peut être difficile. Trouver le Nome en bois et l’amener en toute sécurité au four peut s’avérer être une tâche délicate. Au lieu de patauger et de devenir de plus en plus frustré, suivez ce guide simple pour recevoir le trophée et vous rapprocher du succès Platine. Alors préparez les bras étreints du Runaway Kid, c’est sur le point d’être un parcours cahoteux!

La réalisation des cendres de la gueule dans Little Nightmares

Le trophée “Ashes of the Maw” n’est pas impossible à débloquer, mais ce n’est certainement pas facile. Pour commencer, les joueurs doivent trouver le Nome en bois. Ce Nome ne sera pas rencontré tant que les joueurs n’auront pas atteint l’atelier du concierge. Le Nome peut être vu assis sur le bureau du concierge à côté de la table de scie. Attendez que le concierge s’éloigne avant de grimper sur le bureau pour attraper le Nome.

Une fois que le Nome est en possession du Runaway Kid, portez-le dans la pièce à gauche. Déplacer cette direction aidera également les joueurs à éviter le concierge qui ne semble jamais s’éloigner suffisamment. Les joueurs devront se déplacer rapidement afin de ne pas être vu ou entendu par le concierge. Placez le Nome près de la manivelle de roue au centre de la pièce de gauche. Cela libère les mains du Runaway Kid pour actionner le levier à l’arrière de la pièce.

Montez le bureau contre le mur du fond et appuyez sur l’interrupteur. L’interrupteur peut être difficile à voir, mais il est contre le coin arrière droit, à gauche de ce qui ressemble à une boîte à fusibles. Actionner cet interrupteur alimentera l’établi dans l’atelier du concierge. Sur le banc et à droite se trouve un trou dans le mur qui ramènera les joueurs à l’atelier. Sautez à travers et atterrissez sur la pile de papier juste en dessous.

Les joueurs se retrouveront dans l’atelier du concierge. Pendant que le concierge est dans l’autre pièce, courez vers la scie et appuyez sur le bouton pour la démarrer. Le bruit amènera le concierge à rentrer dans l’atelier, laissant au joueur un espace pour s’échapper audacieusement.

Retournez dans la pièce à gauche de l’atelier du concierge. La salle est maintenant vide et les joueurs pourront tourner la manivelle qui se trouve à côté de la boîte de pièces de poupée. Tourner la manivelle ouvrira les portes de la cave vers la gauche. Prenez le Nome (qui, espérons-le, est toujours par la manivelle qui vient d’être tournée) et jetez-le dans la cave. Sautez ensuite par les portes.

Le Runaway Kid atterrira dans une pièce avec une piste de minecart. Continuez à vous déplacer dans le DLC The Hideaway comme d’habitude, transportant le Nome tout le temps. Une fois que les joueurs ont traversé la zone et ont poussé le mini-chariot à travers le mur à la fin, les joueurs trouveront une trappe avec une poignée de Només debout dessus. Placez le Nome en bois sur la trappe et sortez par l’ouverture étroite à droite. Cela ramènera les joueurs dans la salle de fournaise. Descendez ce dernier et entrez dans la pièce à gauche.

Une fois dans la salle, les joueurs verront cette dernière avec un levier suspendu au plafond. Montez à l’échelle et sautez pour tirer le levier. Cela fera tomber les trois Nomes réguliers et celui en bois à travers la trappe directement au-dessus. Ramassez le Nome en bois et apportez-le au four. Le four se trouve dans la pièce principale à droite. Cela aide également à ce que davantage de Només apparaissent et jettent également du charbon dans le four. Jetez ce Nome en bois dans le four et le trophée Cendres de la gueule devrait se déverrouiller automatiquement.

Une chose à noter est que certains joueurs ont eu des problèmes pour recevoir ce trophée. Si, pour une raison quelconque, la réussite ne se produit pas après avoir jeté le Nome en bois dans le four, fermez simplement le jeu et quittez. N’allez pas trouver un nouveau point de contrôle, fermez simplement et relancez le jeu. Une fois de retour sur l’écran d’accueil, sélectionnez continuer. Cela devrait ramener les joueurs à la fournaise avec le Nome en bois assis à proximité. Il suffit de jeter à nouveau le Nome dans le four et, espérons-le, le trophée apparaîtra.

Rassemblez tous les Nomes et sortez de là! Et soyez prêt pour Little Nightmares 2, où plus de terreurs nocturnes attraperont à coup sûr les joueurs!

Petits cauchemars est désormais disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox et PC.

