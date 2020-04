Attention … la marée monte. Remorque Hightown

Starzplay, le service de streaming international de Starz, a publié la bande-annonce officielle de «Hightown», nouvelle série originale de huit épisodes qui sera présentée dimanche 17 mai aux États-Unis. et le Canada, par la main de Starz, et dans toute l’Europe et l’Amérique latine par la main de Starzplay.

«Hightown» Situé dans l’emblématique Cape Cod, il suit une femme dont les tentatives de rester sobre seront étroitement liées au début d’une enquête sur un meurtre. Elle est Jackie Quiones (Mnica Raymund), un agent tourmenté et accro du National Fisheries Service qui voit comment sa vie est compliquée quand elle découvre un cadavre sur la plage, dans ce qui semble être une victime de plus des drogues.

À la suite de ce traumatisme et de ses conséquences, Jackie prend les premières mesures pour essayer de rester sobre et loin de ses diverses dépendances, une fois qu’elle est convaincue qu’il lui appartient de résoudre le meurtre.

En conflit constant avec le sergent Ray Abruzzo (James Badge Dale), un membre têtu mais efficace de l’unité interagences des stupéfiants de Cape Cod, Jackie est prête à faire tout ce qu’il faut pour éliminer le crime. Et pas seulement elle, puisque Ray est également prêt à franchir plus de lignes rouges qu’il ne le pensait jamais pour révéler la vérité.

Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond et Dohn Norwood font également partie de la distribution de cette mini-série, avec l’intention d’une série d’anthologie créée et produite par Rebecca Cutter (“ Gotham ”) mettant en vedette Gary Lennon, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Kristie Anne Reed et Ellen H. Schwartz en tant que producteurs exécutifs.

La directrice de la photographie nominée aux Oscars Rachel Morrison (‘Black Panther’, ‘Dope’, ‘Fruitvale Station’) prend la direction des deux premiers épisodes de cette série qui avait été sélectionnée pour participer à South by Southwest Austin, Texas.

