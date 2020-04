Au milieu d’une guerre, en temps de mort et de confusion … Première bande-annonce de ‘Ftima. Le film ‘

Diamond Films a sorti la première bande-annonce espagnole pour ‘Ftima. Le film‘, une production réalisée par l’italien Marco Pontecorvo (‘ Tempo instabile con probabili schiarite ‘) qui sortira enfin dans les salles de notre pays – croisons les doigts – le 16 octobre.

Inspiré par les événements survenus dans la ville portugaise de Ftima pendant la Première Guerre mondiale, ce film inspirant sur le pouvoir de la foi met en vedette Harvey Keitel, Snia Braga, Goran Visnjic, Joaquim de Almeida et l’espagnole Stephanie Gil (“ Le meilleur été de ma vie ‘).

“Ftima. Le film‘raconte l’histoire d’une fillette de 10 ans -Lcia- et de ses deux cousins ​​-Jacinta et Francisco-, qui ont assisté à de multiples apparitions de la Vierge de Ftima. Le jour de sa dernière visite, des milliers de croyants seront témoins d’un miracle dont on se souviendra encore aujourd’hui.

“Le film a un message universel de paix: l’idée que nous devons tous changer notre comportement pour mettre fin à la violence et à la guerre. Mais c’est aussi une histoire humaine sur une petite fille, sa relation avec sa mère et comment les interrogations sur la foi peut conduire à une foi encore plus grande “, explique son directeur.

