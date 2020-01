Au niveau de Deadpool ou John Wick

On peut déjà lire l’avis de ceux qui ont vu Oiseaux de proie, le nouveau film de DC Comics Protagonisée par Harley Quinn (Margot Robbie).

La première londonienne de Oiseaux de proie Il a laissé les premières réactions des participants qui ont partagé sur les réseaux sociaux. Ce que nous pouvons lire est surtout positif et ils se distinguent avant tout par les performances Margot Robbie (Harley Quinn), Rosie Perez (Renee Montoya) et Mary Elizabeth Winstead (La chaceuse). Ewan McGregor il reçoit également une mention, mais il semble que son interprétation de Masque noir Ce sera source de division. Il semble également être beaucoup plus violent que la bande-annonce ne le montre. Voilà pourquoi ils le comparent avec Deadpool ou John mèche.

Birds of Prey (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sera présenté le 7 février 2020.

Premières réactions au film:

Croyez cela. Les oiseaux de proie fouettent toutes sortes de mégots. C’est une histoire d’origine brutale et sans excuses pour l’équipe, et un véhicule terrible et cruel pour Margot Robbie. Violent, amusant et avec l’action de LOCA. Et Ewan McGregor est sur une fréquence différente, mais ça divertit énormément!

Divertit principalement et devient fou dans certaines scènes, avec une fabuleuse performance de Margot Robbie, d’excellentes pistes de support, une bande-son joyeuse, une action amusante et un rythme rapide. Cela ne fonctionne pas toujours, mais il n’y a pas non plus de moment ennuyeux.

J’ai vraiment apprécié. Un de mes films DC Comics préférés. Grande combinaison d’action et de plaisir, et accomplissez des choses que vous n’avez jamais vues auparavant dans un film de super-héros.

Je viens de voir Birds of Prey et je suis heureux d’annoncer que c’est mon film DC Comics moderne préféré jusqu’à présent. Comme Shazam!, Il crée son propre chemin avec une esthétique, une action et un ton totalement uniques. Margot, Ewan et tout le monde sont 100% fantastiques. Pourquoi n’y a-t-il plus de scènes d’action de skate?

La seule comparaison juste, si vous en voulez un, est Deadpool. Ils ont beaucoup en commun, en particulier l’utilisation de cassures dans le quatrième mur et les notes R!

La réalisatrice Cathy Yan a créé une célébration féminine. DC Comics continue de prendre de grands risques et repousse les limites. Le film parfait de Harley Quinn. Margot Robbie l’écrase. J’ai adoré toutes ces femmes et j’ai hâte à la poursuite / spin-off.

Une aventure folle pleine d’action.

Birds of Prey était une explosion absolue. Harley se sent exactement comme l’humain Looney Toon, Black Mask est un voleur de scènes. Dinah, Helena, Cass et Renee règnent. C’était tout ce que je voulais des films DC Comics et autre chose.

Très amusant! Le casting est brillant ensemble. Ewan McGregor est un bon équilibre entre fantasmagorique et hilarant. DC Comics est sur la bonne voie.

Des personnages gagnants, une action supérieure à la moyenne et une bande-son meurtrière entravée par un ton et un rythme inégaux. Les filles à leur meilleur ensemble et pas assez ensemble. La chasseresse de Mary Elizabeth Winstead est la MVP.

C’est une explosion absolue et sans aucun doute amusante de montée d’adrénaline en direct. Délicieusement diabolique et délirantement diabolique, cette mutinerie irrévérencieuse qui viole les règles génère un grand contact. Cathy Yan est un génie. Robbie, Smollett, Winstead, Perez et Basco sont la perfection.

Birds of Prey est une émeute. Attitude débordante et certaines des séquences de combat les plus ingénieuses et croquantes du genre super-héros à ce jour. Je suis entré avec peu d’attentes et j’ai été agréablement surpris par le plaisir que j’ai eu. Il ne réinvente pas la roue, mais il a du style à revendre.

C’est comme si John Wick était traversé par un filtre fou d’amusement et plein de paillettes. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter pour Harley Quinn et sa bande de filles grossières.

