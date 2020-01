Aucun temps pour mourir ne pourrait durer 3 heures

Le film James Bond: pas le temps de mourir Cela peut déjà être bon, car cela peut durer 3 heures.

Les films de James Bond ils sont généralement assez longs, par exemple Spectre a duré deux heures et quarante minutes, mais Pas le temps de mourir Je pourrais battre les records de franchise car elle peut atteindre 3 heures. Puisque selon les derniers rapports, Russie universelle Il a informé les cinémas de ce pays que le film avait 174 minutes. Ou ce qui est pareil durera 2 heures et 54 minutes.

L’un des responsables de James Bond: pas le temps de mourir Il a dit que les films de la série ont généralement environ 205 scènes, tandis que le nouvel épisode dépassait 250, il doit donc durer plus longtemps.

Les studios de cinéma ne réalisent généralement pas de longs films, car cela leur fait perdre une séance tous les jours en salle. Ils cessent donc de gagner beaucoup d’argent quand il est affiché sur grand écran. Cela entraîne généralement le rognage des films dans le hall de montage. Par exemple, Star Wars: The Rise of Skywalker Il avait précisément ce problème, donc toute l’action semblait beaucoup plus précipitée.

Synopsis officiel du film:

James Bond est l’espion le plus légendaire des services secrets britanniques, mais a quitté le service actif. Bien qu’il soit à la retraite, sa paix est de courte durée puisque son vieil ami Felix Leiter de la CIA semble demander de l’aide. Cela mène Bond derrière la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie très dangereuse.

James Bond: pas le temps de mourir Il est réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) et a un casting dirigé par Ana de Armas comme Pigeon, Daniel Craig comme James Bond, Rami Malek comme Safin, Léa Seydoux comme Madeleine Swann, Billy Magnussen comme Ash, Ralph Fiennes comme M, Naomie Harris comme Eve Moneypenny, Christoph Waltz comme Ernst Stavro Blofeld, Jeffrey Wright comme Felix Leiter, Ben Whishaw comme Q, Lashana Lynch comme Nomi, Eliot Sumner, Rory Kinnear comme Tanner, Ahmed Bakare et David Dencik comme Waldo.

