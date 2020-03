Aux États-Unis, les cinémas prennent des mesures pour limiter les saignements

Compte tenu de la catastrophe que nous connaissons dans le monde en raison du Coronavirus, vaDeadline rapporte que certains cinémas aux États-Unis ont commencé à prendre des mesures pour atténuer autant que possible la situation. Ainsi, la chaîne de cinéma AMC Theatres a annoncé qu’elle allait réduire la capacité de tous ses théâtres d’au moins 50% à compter d’aujourd’hui, samedi 14 mars et jusqu’au 30 avril 2020.

De plus, d’après TheHollywood Reporter, ils rapportent que la chaîne de cinéma canadienne Cineplex a également réduit la capacité de ses sièges d’au moins 50% pour permettre une distanciation sociale. Et encore une autre, la chaîne américaine Regal Cinemas, qui va également réduire sa capacité de pas moins de 50%.

Les cinémas AMC limiteront les ventes de billets par film à un maximum de 250 billets dans tous les cas. Le média indique que la chaîne se conforme strictement aux directives des autorités locales après les différentes réunions qu’elles ont tenues, allant encore plus loin si nécessaire en raison des demandes du gouvernement fédéral, de l’État ou du gouvernement local.

Selon les différents porte-parole de ces chaînes de cinéma, tous les protocoles de nettoyage ont été améliorés, réduisant la capacité dans toutes les salles pour permettre une distanciation sociale adéquate. De cette façon, le spectateur a la possibilité de s’asseoir là où il se sent le plus à l’aise et en sécurité dans cette perspective de distanciation sociale.

En ce qui concerne notre pays, les choses ne semblent pas bonnes comme nous le faisions hier sur nos réseaux sociaux. Après la fermeture de chacune des salles de cinéma de Madrid, des chaînes comme Kinpolis, Renoir, Golem, Yelmo et Cinesa ont décidé un à un de fermer tout le pays malgré le fait que certains d’entre eux, à peine 24 heures auparavant, avaient annoncé qu’ils resteraient ouverts avec des offres spéciales et des capacités limitées.

Il est prévu que les cinémas qui n’ont pas encore fermé le feront dans les prochaines heures, ou qu’ils n’ouvriront pas directement aujourd’hui en raison de l ‘”état d’alarme” imminent dans lequel le pays vivra au cours des deux prochaines semaines.