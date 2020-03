Ava DuVernay développe une série télévisée animée des «ailes de feu» de Tui T. Sutherland avec WBA – Blackfilm

Warner Bros.Animation (WBA) et scénariste / réalisateur / producteur primé Ava DuVernay développent une série télévisée d’animation familiale sérialisée haut de gamme basée sur le best-seller n ° 1 du New York Times et USA Today Ailes de feu, de l’auteur Tui T. Sutherland. Le Studio a obtenu les droits exclusifs du phénomène de publication recherché pour DuVernay dans une situation hautement concurrentielle avec plusieurs parties qui ont soumissionné pour la série de livres fantastiques de qualité moyenne, qui a jusqu’à présent donné naissance à 15 romans, trois romans graphiques et quatre nouvelles.

WBA produit le projet avec DuVernay, qui sert de producteur exécutif, par le biais de sa société de production ARRAY Filmworks. Dan Milano (Glitch Techs), Christa Starr, Tui T. Sutherland et Sam Register de WBA (Teen Tians Go!) Sont également à bord en tant que producteurs exécutifs.

Avec plus de neuf millions d’exemplaires imprimés et disponibles en 16 langues, la série de livres Wings of Fire est une aventure épique se déroulant dans un monde entièrement gouverné par des dragons. Sur deux continents et 10 tribus, la série explore des guerres vicieuses, des amitiés durables et des quêtes héroïques qui s’étendent sur des générations de personnages de dragons fascinants.

Il s’agit du premier projet animé pour DuVernay dans le cadre de son accord global exclusif avec le Warner Bros. Television Group. Pour WBTVG, DuVernay produit actuellement la série télévisée OWN / Warner Horizon Scripted Queen Sugar et Cherish the Day, ainsi que le pilote DMZ HBO Max / Warner Bros Television, basé sur des personnages de DC.