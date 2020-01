Avancement de «Fast & Furious 9»!

Via ONE Media, nous avons eu accès au premier aperçu de la suite d’action d’Universal Pictures, «Fast & Furious 9». De plus et en attendant la bande-annonce qui arrivera vendredi prochain, la star Vin Diesel a partagé une affiche du film dont elle dispose avec la bande-annonce ci-dessous.

Justin Lin reviendra pour diriger ce nouvel épisode dont nous ne connaissons pas pour le moment les détails sauf qu’il aura lieu en Afrique. Initialement, le film devait être présenté en avant-première le 19 avril l’année dernière, mais il a été retardé d’un an pour accueillir le spin-off, “ Fast & Furious – Hobbs & Shaw ”, dont la première est arrivée le 2 août. Dan Casey a écrit le script basé sur une histoire de Lin lui-même.

Le film mettra en vedette le retour de Vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. De plus, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett et Michael Rooker se sont joints en tant que nouveaux membres de la distribution.

Plus de 5000 millions de dollars soutiennent cette franchise dont le huitième versement est arrivé en avril 2017 avec une impressionnante collection mondiale de 1238 millions de dollars, dont 225,7 millions provenaient de son box-office national (USA) et 1013 millions du reste du monde .

“Rapide et furieux 9‘sortira en salles en Espagne et aux États-Unis le 22 mai 2020.

