Avengers: Fin de partie estimée à près de 900 millions de dollars de bénéfices pour Disney

Nous savons tous que Avengers: Fin de partie était un dominant au box-office, et un nouveau rapport estime qu’il a rapporté près de 900 millions de dollars de bénéfices à Disney. Deadline a organisé son «Tournoi de blockbusters le plus précieux» annuel dans lequel ils utilisent des données provenant de sources fiables pour estimer le profit qu’un film a rapporté, et le rapport estime qu’Endgame a rapporté 890 millions de dollars pour la Mouse House.

Le film MCU se décompose en tant que tel selon les estimations de Deadline: le total brut était de 2,7978 milliards de dollars, soit 858,37 millions de dollars au niveau national et 1,32511 milliard de dollars à l’international. Suppression des coupes dans les théâtres et autres bénéfices de ce type qui sont allés directement aux théâtres, aux tarifs et autres, ce qui représente 1,181 milliard de dollars de revenus. Lorsque vous ajoutez environ 334 millions de dollars de vidéos personnelles et 274 millions de dollars de droits TV mondiaux, cela représente un revenu de 1,789 milliard de dollars.

Retirez de cela le coût de production net – un montant stupéfiant de 356 millions de dollars. Le film a coûté environ 155 millions de dollars pour les coûts d’impression et de publicité et 112 millions de dollars pour les coûts de production vidéo. 175 millions de dollars sont allés aux participations – c’est-à-dire que le talent pointe le brut. Cela comprend environ 55 millions de dollars rien que pour Robert Downey Jr en plus de son contrat initial de 20 millions de dollars (inclus dans le budget de production). Les résidus et les produits hors série se sont élevés à 44 millions de dollars et les intérêts à 57 millions de dollars pour 899 millions de dollars de coûts totaux.

Bien que ce chiffre de 899 millions de dollars fasse de Fin du jeu le plus rentable d’un point de vue monétaire direct, ce n’était pas le meilleur retour sur investissement de l’année. Frozen 2 avait un retour sur investissement de 232% avec des revenus de 1,052 million de dollars contre 443 millions de dollars de coûts totaux, tandis que Joker avait un retour sur investissement de 211% avec 830 millions de dollars de revenus contre 437 millions de dollars de coûts. Le retour sur investissement de Endgame était de 199%.