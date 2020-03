Avengers: Fin de partie | Scène de Doctor Strange avec Scarlet Witch

Partager

Bien que cela ne semble pas, la scène supprimée de Doctor Strange avec Scarlet Witch faisant équipe dans Avengers: Fin de partie est plus importante qu’il n’y paraît.

Le tournage de la bataille finale du film Avengers: Fin de partie C’était fou parce qu’ils utilisaient de nombreux acteurs et essayaient de donner leur moment important à presque tout le monde. Il y a donc beaucoup de scènes qui n’ont pas réussi la coupe et nous n’avons pas pu les voir dans le montage final. Comme par exemple, un moment épique où Docteur étrange y Sorcière écarlate ils font équipe.

Pourquoi est-ce plus important qu’il n’y paraît?

Si nous passons en revue la relation entre Doctor Strange et Scarlet Witch dans les films de la Univers cinématographique de Les studios Marvel sont à peine connus. Depuis Avengers: l’ère d’Ultron (2015) ou Captain America: guerre civile (2016), où Scarlet Witch est important, Doctor Strange n’est pas apparu car ils n’avaient pas encore sorti leur film original. Dans Avengers: Infinity War (2018), l’action nous transporte à New York où les héros emmènent un navire sur la planète Titan, là après avoir vu plus de 14 millions de futurs possibles et avoir déterminé que seul 1 est le bon, le Sorcier Suprême de Marvel se désintègre par blâmer Thanos d’utiliser les Infinity Stones. Tandis que Wanda Maximoff est d’abord en Écosse avec Vision et se bat ensuite à Wakanda, où il se désintègre également. Par conséquent, ils ne se voient jamais.

Aussi dans les événements de Avengers: Fin de partie Ce n’est pas qu’ils se croisent beaucoup, car ils n’apparaissent que dans la bataille finale pour vaincre Thanos et il n’y a pas de relation entre eux. Mais même ainsi, faire équipe est important pour l’avenir de l’UCM.

Depuis Scarlet Witch jouera dans la série WandaVision mais sera également dans le film. Docteur étrange 2, où ils disent même qu’elle pourrait être le méchant pour son pouvoir de changer la réalité. C’est donc alors que ces deux personnages partageront des moments ensemble.

Pendant que nous attendons la sortie de la série et du film, il a été dit que dans de nombreux pays, ils iront à nouveau dans les théâtres Avengers: Fin de partie pour que les fans de Marvel puissent profiter de la “fin épique d’une époque” après la quarantaine.

