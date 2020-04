Avengers: guerre à l’infini. L’apparition terrifiante de Red Skull

A révélé l’apparence terrifiante que Red Skull aurait pu présenter dans Avengers: Infinity War et Endgame



L’une des premières conceptions de Red Skull pour Avengers: Infinity War visait à lui donner une image plus terrifiante du personnage et ressemblait à un croisement entre Skeletor et Mumm-Ra.

L’acteur de Walking Dead, Ross Marquand, a joué le rôle précédemment joué par Hugo Weaving en tant que Red Skull et il était difficile dans Infinity War et Endgame de distinguer la différence entre les deux acteurs. Bien que le crâne rouge de Marquand était un sosie extraordinaire de Captain America’s Weaving: The First Avenger, il semble qu’il allait initialement suivre l’influence des méchants de He-Man et ThunderCats.

Artiste de Constantine Sekeris qui a travaillé sur Avengers: Infinity War Et dans d’autres productions de Marvel Studios, il a partagé sur son compte Instagram certaines des illustrations qu’il a faites pour l’étude de la maison des idées et certaines d’entre elles appartiennent aux conceptions initiales qu’il a faites pour Red Skull, qu’il a montré avec un apparence beaucoup plus terrifiante. En mettant l’accent sur l’élément “crâne” de Red Skull, le look de Sekeris comprend une version plus exposée et décomposée du personnage.

Sekeris a expliqué que Rodney Fuenteblla était celui qui a présenté l’apparence finale de Red Skull pour le film. Une version beaucoup plus simple du personnage qui le présentait avec une capuche.

Ce n’est pas le premier travail conceptuel alternatif sur ce que le personnage aurait pu être dans les films Avengers des deux frères Russo. Bien que Marquand ait déclaré qu’il rendrait avec plaisir le rôle à Weaving, il a également admis qu’il en profiterait pour le représenter à nouveau dans un autre film. Si l’ennemi juré du cappi revient, peut-être que Sekeris peut utiliser ses créations?

Vous pouvez les voir ci-dessous

Conception de l’exploration précoce de Red Skull pour Avengers Infinity War… .J’étais chez Marvel dans l’équipe de développement visuel dirigée par Ryan Meinerding… .était amusant de travailler sur ce gars-là, j’ai dû faire quelques travaux de conception ici et là pendant quelques jours… ..Rodney Fuenteblla a terminé la conception de la finale du film… .. jetez un œil aux autres artistes talentueux incroyables qui ont exploré des designs kool par Jerad S Marantz, Justin Sweet, Ian Joyner, Anthony Francisco, Jackson Sze et John Staub… .. adoré le film. #jeradmarantz #ianjoyner #johnstaub #rodneyfuentebella #jacksonsze #justinsweet #marvel #avengersinfinitywar #redskull #conceptart #characterdesign #zbrush #keyshot #ryan_meinerding_art

Une autre conception d’exploration du crâne rouge d’Avengers Infinity War lorsque j’étais chez Marvel dans l’équipe de développement visuel dirigée par Ryan Meinerding… .le concept était que le Tesseract l’avait consommé… .c’était génial de pouvoir s’en prendre à ce gars … Tant d’options et de designs incroyables de #jeradmarantz #ianjoyner #jacksonsze #justinsweet #anthonyfrancisco #rodneyfuentabella et # johnstaub… ..Rodney a fini par concevoir la finale du film… ..J’ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce génial film… .humblement merci 🙂 #marvel #redskull #avengersinfinitywar #conceptart #characterdesign #zbrush #keyshot

