Avengers: Infinity War Concept Video révèle 360 ​​degrés de Thanos

Une nouvelle vidéo d’un modèle conceptuel de Avengers: Infinity War montre 360 ​​degrés de Thanos. Thanos a fait sa grande apparition dans The Avengers quand il est apparu pendant la scène du milieu de générique. Il a ensuite joué un rôle légèrement plus important dans Guardians of the Galaxy, avant de réapparaître dans la scène des crédits moyens pour Avengers: Age of Ultron. Marvel a construit le personnage pendant 10 ans, et les Avengers ont finalement affronté le Mad Titan en 2018.

Avengers: Infinity War s’est bien déroulé pour Disney. Non seulement le film a été salué par la plupart des fans et des critiques, mais Infinity War a également fait beaucoup d’argent au box-office, avant d’être couronné par Avengers: Fin de partie l’année dernière, qui est maintenant le film le plus rentable de tous les temps. Au fil des ans depuis la sortie du film, les artistes ont partagé une variété de leurs œuvres pour Avengers: Infinity War, avec certaines des pièces les plus remarquables, dont Nick Fury tué par Corvus Glaive et Doctor Strange dans l’armure d’Iron Man. Maintenant, un nouveau regard sur Thanos a été publié.

En relation: Avengers: l’art conceptuel de la phase finale révèle un regard alternatif sur Thanos blessé

Une nouvelle vidéo conceptuelle de l’artiste Ryan Meinerding montre un modèle conceptuel pour la tête de Thanos. Meinerding est le chef du développement visuel des studios Marvel, qui travaille avec le studio depuis Iron Man en 2008. L’apparence de Thanos a changé au cours de ses premières apparitions dans l’univers cinématographique Marvel, mais la vidéo ci-dessous semble assez similaire à ce qui l’a fait. dans le film.

Avec Thanos vaincu et tué à la fin de Avengers: Fin de partie, les fans ont spéculé sur qui pourrait être le prochain grand méchant dans la phase 4 et au-delà. Certains fans croient que Thanos pourrait être ressuscité, mais avec la conclusion satisfaisante de Fin du jeu, Marvel a probablement les yeux rivés sur un nouveau méchant. Avec la confirmation que les Fantastic Four rejoindront le MCU, beaucoup de gens croient que le docteur Doom pourrait remplacer Thanos en tant que grand méchant, mais personne ne peut deviner en ce moment qui a Marvel en tête.

Même avec Avengers: Fin de partie sorti, les fans sont toujours fascinés par les images en coulisse et les concept-arts de son prédécesseur. Pour être juste, les fans ont tendance à aimer ces choses avec l’un des films Marvel précédents. Inutile de dire que, même après la sortie des futurs films MCU, les fans seront probablement toujours fascinés par tout ce qui concerne Avengers: Infinity War en raison de l’ampleur du projet et de l’importance du film pour l’arc global de l’univers cinématographique Marvel. .

Plus: Avengers: l’art conceptuel de la phase finale présente Young Thanos avec The Eternals

Source: Ryan Meinerding