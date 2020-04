Avengers: Infinity War – La vraie raison pour laquelle Thor parle Groot

Le film Avengers: Infinity War a révélé que Thor parle le langage unique de Groot, mais la vraie raison n’est pas ce qu’il a donné dans le film.

Groot parle sa propre langue que peu de gens comprennent, mais Avengers: Infinity WarThor (Chris Hemsworth) a révélé qu’il était l’un d’eux. Cependant, la raison pour laquelle il connaît la langue est différente de ce qu’il dit dans le film, selon le cinéaste James Gunn.

“Thor faisait une blague, comme il a tendance à le faire, quand il a dit que Groot était électif [en Asgard]A déclaré le directeur des Gardiens de la Galaxie interrogé sur Twitter. Étant un dieu, il n’a pas la même barrière à la compréhension de Groot que les Gardiens.

Thor faisait une blague, comme il a tendance à le faire, quand il a dit que Groot était électif. Étant un dieu en quelque sorte, il n’a pas la même barre haute pour comprendre Groot que les Gardiens. https://t.co/KG6GCqJZkX – James Gunn (@JamesGunn) 25 avril 2020

Dans un tweet connexe, Gunn a été demandé pourquoi Peter Quill ne pouvait pas comprendre la langue, malgré l’utilisation d’un traducteur universel. “Il n’a pas de traducteur universel”, a expliqué Gunn. “Il a un traducteur. Et il n’a pas toutes les langues (il n’y avait pas Sakaaran dans le premier film, par exemple). Et les gens n’apprennent pas Groot par la connaissance de la langue; ils l’apprennent en se connectant à Groot. “

On peut en déduire que l’état divin de Thor devrait lui donner un avantage linguistique, car il a parfaitement compris la langue de Groot peu de temps après l’avoir connue, tandis que la plupart des coéquipiers de Groot sont toujours incapables de la comprendre sans aide.

En fait, en dehors du compagnon fréquent de Groot, Rocket, peu ou aucun n’a prouvé qu’il était capable de comprendre la langue de l’étranger, qui se compose uniquement de la phrase «Je suis Groot».

Synopsis

Le tout-puissant Thanos s’est réveillé avec la promesse de tout détruire sur son passage, portant le Gauntlet of Infinity, ce qui lui donne un pouvoir incalculable. Les seuls capables d’arrêter ses pieds sont les Avengers et le reste des super-héros de la galaxie, qui doivent être prêts à tout sacrifier pour un plus grand bien. Captain America et Ironman doivent aplanir leurs différences, Black Panther soutiendra ses troupes de Wakanda, Thor et les Gardiens de la Galaxie, et même Spider-Man s’unira avant que les plans de dévastation et de ruine ne mettent fin à l’univers. Seront-ils capables de ralentir l’avancée du chaos du titan?