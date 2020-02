Avengers vs X-Men une guerre inévitable en 2020

Marvel prépare le terrain pour que nous puissions voir la grande bataille de Avengers contre X-Men, ce sera sans aucun doute la plus épique de 2020.

Puisqu’ils ont présenté le redémarrage des mutants des mains de Jonathan Hickman, nous avons pu voir comment ils ont créé une nouvelle nation dans le Île de Krakoa, ce qui a fait que sa puissance dans le monde est chaque fois plus grande. Mais le reste de héros de merveille ils n’ont pas été laissés pour compte, car ils ont dû faire face à de grands événements comme la guerre des royaumes et la guerre civile des vampires. Maintenant l’écrivain Jason Aaron pense qu’il est temps de se battre Avengers vs X-Men.

«Les plans de Jonathan Hickman continuent de se développer et, comme nous le savons tous, les plans de Jonathan ont tendance à s’étendre en termes d’années, pas seulement de problèmes, d’années d’histoire», explique Jason Aaron. «Nous avons vu un changement et un changement si profond en termes de place des X-Men dans l’univers Marvel, je pense que vous devez savoir que le changement se reflétera non seulement dans toutes ces bandes dessinées comme nous l’avons vu, mais saignera dans tous les coins de la Marvel Universe à un moment ou à un autre. “

“Tant que je n’ai pas à être dans la même pièce que Jonathan Hickman, sauf si c’est absolument nécessaire”, a ajouté Aaron. “J’ai l’impression que les mutants sont toujours une grande partie de l’univers Marvel, car nous pouvons toujours créer l’événement Avengers vs X-Men cette année.”

Ses mots se réfèrent aux bandes dessinées de 2012.

Cela semble être une suite de l’événement Avengers vs X-Men de 2012 pourrait être en préparation. Hickman et Aaron ont travaillé ensemble à cette occasion. Dans cette histoire, les héros de Marvel ont commencé une guerre pour décider comment gérer le retour de la Phoenix Force. Le Phoenix possédait cinq des X-Men: Cyclope, Emma Frost, Colosse, Magik et Namor, qui a ensuite conquis le monde. Bien qu’ils aient essayé d’améliorer la planète, la puissance du Phénix les a finalement corrompus. Namor Il a détruit Wakanda, un complot que Hickman a collecté plus tard pendant qu’il écrivait Avengers, tandis que Cyclope a tué le professeur X. Plus tard, Hope Summers et Scarlet Witch ont pu exploiter le pouvoir de la Phoenix Force pour restaurer l’humanité mutante.

En attendant toute confrontation Avengers vs X-Men, les mutants sont actuellement impliqués dans une histoire qui implique les Quatre Fantastiques, tandis qu’Aaron est sur le point de publier une histoire importante centrée sur Moon Knight.

