Avez-vous une scène post-crédits Birds of Prey? (SPOILERS)

C’est une tradition que les films de super-héros ou basés sur des personnages de bandes dessinées ont un post-générique voire plusieurs scènes. Mais … Et des oiseaux de proie? Ici, nous le résolvons.

Attention SPOILERS. Il est important de savoir s’il existe une scène post-crédit pour décider si nous restons voir toutes les personnes qui ont travaillé sur le film ou quitté le cinéma auparavant. Donc, à la question de savoir si Oiseaux de proie Avoir une scène post-crédit ou non. La réponse est: NON. Mais il y a autre chose à la fin de l’ensemble.

Pour ces braves spectateurs qui restent jusqu’à la fin du film Oiseaux de proie En attendant quelque chose, Harley Quinn (Margot Robbie) a une petite moquerie envers eux. Puisque nous pouvons entendre sa voix dire … “Saviez-vous que Batman est f-“ Et l’audio est coupé. Nous avons donc raccroché et nous ne savons pas ce qu’il allait dire. Je ne sais pas s’il suffit vraiment que les gens attendent tout ce temps, mais au moins il y a quelque chose.

DC Comics ne suit pas la stratégie de Marvel.

Ils ont vraiment eu une grande opportunité pour Oiseaux de proie faire un pas vers Suicide Squad, un film que James Gunn tourne actuellement et qui sortira en 2021. Comme les deux partagent un Harley Quinn (Margot Robbie) en tant qu’acteur

Ceci est très courant dans Studios Marvel, ils profitent des scènes post-crédit pour lier certains films à d’autres. Cela fait que les fans attendent le prochain épisode du UCM avec désir

Birds of Prey sortira le 7 février 2020 et a un casting spectaculaire formé par Margot Robbie comme Harley Quinn, Rosie Perez comme Renee Montoya, Mary Elizabeth Winstead comme Helena Bertinelli / the Huntress, Jurnee Smollett-Bell comme Dinah Lance / Black Canary, Ewan McGregor comme Roman Sionis / Black Mask, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain et Chris Messina comme Victor Zsasz. Ici vous pouvez lire notre critique.

