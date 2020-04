Avis sur La Casa de Papel 4: Un plan presque parfait

La maison du papier a publié aujourd’hui sa quatrième saison sur Netflix, dirigée par Álex Pina et mettant en vedette Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Rodrigo de la Serna ou Jaime Lorente, entre autres.

Le professeur et “Los Dalí” font face à tous les revers qui se produisent au sein de la Banque d’Espagne.

La maison du papier est un phénomène de masse, des crochets,

c’est comme la drogue, capable de vous faire avaler les huit chapitres en une journée, comme un serveur. Mais soyons honnêtes, ce n’est pas une grande série. Il se concentre sur la formule Action – Réaction, une de chaux et l’autre de sable, avec de bonnes doses d’action et des sous-intrigues de nos protagonistes. Les quatre saisons sont basées sur ce principe et il est si bien fait qu’il réalise tout ce qu’il a accompli La casa de papel. Mais c’est aussi simple que le mécanisme d’une tétine. Rien de nouveau à apporter. Nous avons des moments de tension, d’autres pleurent et a aussi une petite dose d’humour, très bien porté, soit dit en passant, qui atteignent soulager la tension de montage. Mais cela ne l’empêche pas d’être une série plate.

La maison du papier a de brillants acteurs,

comme Pedro Alonso, comme Berlin, Darko Peric comme Helsinki, le toujours exceptionnel Álvaro Morte, comme The Professor, le polyvalent Rodrigo de la Serna, comme Palerme et le bijou cette saison est José Manuel Poga, comme Gandía, le vilain de cette quatrième saison, qui fait une interprétation magistrale qui conduit à être détesté par tout le monde et cela est réalisé par un acteur de sa catégorie. Mais nous avons aussi des acteurs qui se sentent désolés et pas dans le bon sens, nous avons le toujours surévalué Úrsula Corberó, qui sait seulement jouer une fille rebelle, avec les mêmes gestes… Et Jaime Lorente, qui il sait seulement crier… Le reste du casting la pointe des pieds sans faire de bruit.

L’intrigue est simple,

une simple continuation, oui, avec une touche intéressante. Mais j’insiste, c’est encore une série des plus normales, que parvient à capter l’attention d’une manière brillante, oui. Mais en tant que série elle-même, c’est très plat.

Que pensez-vous de la quatrième saison de La casa de Papel? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux.

La maison du papier

Titre: The Paper House 4

Date de publication: 2020-04-03

Synopsis: Le professeur et “Los Dalí”, face à tous les revers qui se produisent au sein de la Banque d’Espagne.

Directeur (s): Alex Pina

Distribution: Álvaro Morte, Rodrigo de la Serna, José Manuel Poga, Jaime Lorente, Úrsula Corberó, Pedro Alonso.

Sexe: Action.

Luis Miguel Sergent Gómez

Le meilleur

La capacité à accrocher,

brèves doses d’humour.

Pire

Interprétations erronées,

La simplicité de l’intrigue,

La formule répétitive.

2,5 2,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

Star Wars: Obi-Wan Kenobi signe un nouveau scénariste