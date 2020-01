Baby Chewbacca est ce que les fans de Star Wars veulent vraiment voir – déplacer Baby Yoda – HITC

Nous avons peut-être déjà Baby Yoda dans la franchise Star Wars, mais les fans ne seront satisfaits que lorsque nous aurons cette jolie créature.

Depuis la trilogie originale, Star Wars a toujours présenté de nombreuses créatures mignonnes et câlines pour peupler son univers vaste et tentaculaire.

En plus de l’ours en peluche de sept pieds de haut qu’est Chewbacca, les fans ont également reçu les adorables Ewoks, les Porgs et plus récemment, grâce à The Mandalorian, The Child ou Baby Yoda pour lui avoir donné son nom Internet adopté.

Ces créatures adorables ont été prises dans le cœur des fans de Star Wars depuis des décennies, mais maintenant, grâce à l’essor de Baby Yoda, les fans ont une chose bien en tête, une version bébé de Chewbacca.

Les fans de Star Wars appellent Baby Chewbacca

Alors que Baby Yoda a complètement pris le contrôle d’Internet depuis son apparition dans The Mandalorian, les fans de Star Wars ne sont toujours pas satisfaits et ont appelé pour voir un bébé Wookie ou encore mieux un Baby Chewbacca.

Un fan sur Twitter a commenté: “faites un bébé chewbacca alors nous parlerons …”

Un autre a ajouté: «Où est le bébé Chewbacca?! Il aurait certainement mon cœur “

Et enfin, ce tweet offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Baby Chewie et n’est certainement pas un petit chien à 100%.

À quoi ressemblerait Baby Chewie?

Techniquement parlant, un bébé Wookie existe déjà dans l’histoire de Star Wars grâce au fameux Holiday Special.

Pendant les célébrations bizarres du jour de la vie, Chewie retourne sur sa planète natale, Kashyyyk, et une fois là-bas, nous avons un aperçu de sa famille à fourrure.

En plus de l’épouse Malla et du père Itchy, nous rencontrons également le fils de Chewie, Lumpawaroo (ou Lumpy pour faire court) mais pour les fans espérant une autre adorable créature Star Wars, semblable à Baby Yoda, les résultats sont un peu décevants, mais il a ensuite été créé en 1978.

Cependant, nous sommes sûrs que si nous devions obtenir un bébé / enfant Wookie maintenant, ils auraient presque certainement une cure de jouvence pour les adorer un peu.

Baby Jabba c’est aussi une chose

À la suite de la tempête de mèmes Baby Yoda qui a suivi la sortie de The Mandalorian, l’artiste 3D Leonardo Viti a tourné son attention vers l’une des créatures les plus répugnantes de Star Wars, le tristement célèbre seigneur des crimes de limaces Jabba the Hutt.

Ce qui est surprenant, cependant, c’est qu’en dépit de l’horreur totale qui est Jabba adulte, la prise de Leonardo Viti sur un bébé Jabba est une affaire bien plus mignonne et pourrait facilement être un bébé humain aux joues potelées.

