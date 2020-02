Baby Yoda deviendra le DEUXIÈME Jedi Mandalorien

Étant donné tout ce qui s’est passé Le Mandalorien saison 1 et où le spectacle se déroule dans la saison 2, il est possible que Baby Yoda (qui est officiellement connu sous le nom de The Child) devienne le deuxième Jedi mandalorien de la franchise Star Wars. Lucasfilm et la toute première émission télévisée Star Wars en direct de Disney ont connu un succès étonnant, en grande partie grâce à l’inclusion et à la popularité de Baby Yoda – un nom familier adopté par les téléspectateurs en raison du fait que l’on sait peu ou rien de caractère ou son espèce.

Étant donné que Baby Yoda est membre de l’espèce de Yoda – bien qu’il ait été confirmé qu’il n’est pas un descendant de Yoda lui-même – et qu’il est sensible à la Force, découvrant la vérité sur qui et ce qu’il est a été au premier plan de l’histoire de The Mandalorian. Cependant, en plus d’en apprendre un peu plus sur Baby Yoda, The Mandalorian a également plongé dans l’histoire et la culture des Mandaloriens. Cela inclut ce qui est arrivé à Mandalore, les règles qui expliquent pourquoi ils ne retirent pas leurs casques et leur histoire avec les Jedi.

À un moment donné, l’Armurier dit à Din Djarin que les Mandaloriens ont autrefois combattu les Jedi dans une guerre ancienne, qui a réaffirmé que la guerre Mandalorian vs Jedi est canon. Mais le fait est que, avant que les Mandaloriens ne prennent l’Ordre Jedi il y a des milliers d’années, un de leur genre était en fait devenu un Jedi. Et avec la nouvelle mission de Mando de trouver les espèces de Baby Yoda ou de le former à devenir un Mandalorien, il est possible que Baby Yoda puisse devenir le deuxième Jedi Mandalorien.

Le Jedi Mandalorien d’origine dans Star Wars Canon

Beaucoup d’histoires mandaloriennes et de détails sur leur mode de vie ont été bannis de Star Wars Legends après que Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Mais une chose qui est restée dans le canon était Tarre Vizsla. Les fans de Clone Wars peuvent reconnaître le nom de famille Vizsla du personnage Pre Vizsla, qui a été exprimé par le créateur mandalorien Jon Favreau et était le chef du groupe Death Watch. Le clan Vizsla est peut-être la famille mandalorienne la plus célèbre de Star Wars et sans doute la plus importante aussi, car son ancêtre, Tarre Vizsla, était le premier Jedi mandalorien.

Plus de mille ans avant les événements de la trilogie originale de Star Wars, à l’époque de l’Ancienne République, Tarre Vizsla a rejoint l’Ordre Jedi comme un enfant après avoir été jugé sensible à la Force. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de son temps en tant que Jedi, mais il est connu parmi les Mandaloriens pour avoir créé le Darksaber – un sabre laser noir unique qui a récemment été vu en action réelle manié par Moff Gideon dans la finale de la saison 1 de The Mandalorian. Après la mort de Tarre Vizsla, le Darksaber a été gardé dans le temple Jedi sur Coruscant jusqu’à ce que le clan Vizsla entre par effraction et le vole.

Puis pendant des générations, le Darksaber est devenu un symbole de Vizsla et plus tard de Death Watch. Il a traversé de nombreuses mains au fil des ans, et maintenant il est en possession de l’Imperial Remnant Moff Gideon, qui a dû le voler quand il était sur la planète Mandalore. Après tout, c’est ainsi qu’il sait qui est vraiment Mando. Mais bien avant tout cela, le Darksaber était utilisé par Tarre Vizsla comme Jedi. Et maintenant qu’il est dans The Mandalorian, il pourrait éventuellement être pris par Mando.

Le Mandalorien parle vraiment de Baby Yoda

Bien sûr, le Mandalorien suit Din Djarin, alias Mando, mais vraiment, son histoire ne concerne pas la chasse aux primes ou la reconstruction de ce que les Mandaloriens ont perdu après le siège de Mandalore. Au lieu de cela, son histoire consiste à protéger Baby Yoda et à découvrir qui il est et d’où il vient. La saison 1 de Mandalorian a même commencé avec Mando recevant une prime pour Baby Yoda, et elle s’est terminée avec lui en prenant l’enfant en sa possession (et plus tard, les soins). Cette relation entre les deux est devenue l’aspect déterminant de l’émission Disney +, et elle se poursuivra bien au cours de la saison 2, et peut-être au-delà.

Basé sur la fin de la saison 1 de Mandalorian, la saison 2 de Mandalorian suivra Mando alors qu’il cherche la maison de Baby Yoda – encore une autre mission impliquant l’enfant d’une manière, d’une forme ou d’une forme. Baby Yoda n’est pas seulement là pour le trajet; L’Armurier a confié à Mando soit le retour de Baby Yoda à son peuple, soit sa formation pour devenir Mandalorien. Il va donc de soi que, compte tenu de l’évolution de l’histoire et de la popularité incroyable de Baby Yoda au cours de la saison 1, Baby Yoda sera là pour longtemps. Et donc, cela laisse la porte grande ouverte pour que Baby Yoda devienne le deuxième Jedi mandalorien.

Bébé Yoda peut devenir le deuxième Jedi mandalorien

Même si The Mandalorian ne fournit aucune réponse concrète sur les espèces de Baby Yoda et qui il est, cela ne signifie pas que le démêlage de ses pouvoirs et sa connexion avec la Force ne continueront pas d’être une partie fondamentale de l’histoire. Le public a déjà vu à quel point Baby Yoda est puissant dans la Force; il a pu sauver Mando en arrêtant la charge du Mudhorn puis en le soulevant proprement du sol. Plus tard, il a réussi à étouffer Cara Dune, bien qu’il ne connaissait peut-être pas les conséquences de ce qu’il faisait vraiment. Mais la plus grande révélation a été de savoir comment il a pu soigner Greef Karga, un pouvoir de la Force lié à Star Wars: The Rise of Skywalker.

Si Mando ne rend pas Baby Yoda à son peuple et finit par l’entraîner à devenir un Mandalorien, Baby Yoda pourrait grandir pour exploiter ses pouvoirs de Force et également apprendre les voies des Jedi. L’ancien Mandalorian vs Jedi War a été taquiné dans la finale de la saison 1, ce n’est donc pas comme s’ils n’étaient pas au courant des Jedi et de leur mode de vie. L’armurier a déjà fait le lien entre Baby Yoda et les Jedi. C’est peut-être là que Mando se tournera pour comprendre et aider Baby Yoda. Ce faisant, il peut par inadvertance créer le deuxième Jedi mandalorien.

Et la grande chose à ce sujet est que Baby Yoda n’aurait pas besoin de construire son propre sabre laser. En tant que personne formée sous la surveillance de la mort, Mando peut avoir le droit de manier le sabre noir. Il pourrait finalement reprendre le Darksaber de Moff Gideon et le transmettre à Baby Yoda pour l’utiliser. Bien sûr, il est peu probable que Baby Yoda devienne un Jedi à part entière comme Yoda, mais il pourrait toujours en faire une partie du chemin Le Mandalorien.

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas

