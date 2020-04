Baby Yoda est la clé du retour de l’empereur

Partager

Il y a beaucoup de mystères entourant Baby Yoda dans The Mandalorian, mais il existe une théorie qui le relie directement à l’empereur.

Attention SPOILERS. La série de Le Mandalorien Il révèle de nombreux détails sur ce qui est arrivé à la galaxie Star Wars après la chute de l’empereur et le retour de la République. Mais curieusement, cela crée aussi de nombreuses énigmes autour de la figure de Baby Yoda. Le personnage qui nous a volé le cœur depuis la première fois que nous l’avons vu.

La série de Le Mandalorien Il se concentre sur un chasseur de primes qui est chargé d’aller trouver une nouvelle cible. Les clients sont d’anciens impériaux et quand vous les remettez au petit Baby Yoda, ils l’expérimentent. En fait, le scientifique porte des vêtements de “l’unité de clonage”. Mais cela soulève de nombreuses questions. Pourquoi voulaient-ils l’expérimenter? Que lui ont-ils fait? Pourquoi les gens continuent-ils d’exister fidèlement à l’Empire s’il s’est désintégré?

Une théorie explique les détails que nous ne connaissons pas encore sur la série.

Comme nous l’avons vu dans la série Mandalorian, le personnage de Baby Yoda est sensible à la force. Il parvient à arrêter un énorme animal et guérit un homme gravement blessé. Il est donc confirmé que sa race, comme le Maître Yoda, a un lien spécial avec la Force. Si nous considérons que l’Empereur que nous avons vu dans Star Wars: The Rise of Skywalker c’était un clone et même Snoke était aussi une sorte de marionnette à plusieurs exemplaires. Il se peut que pour faire de tout cela une réalité, des êtres avec un nombre élevé de Midiclorianos soient nécessaires.

Vous devez vous rappeler que dans la conversation que vous avez Palpatine avec le jeune homme Anakin Skywalker dans Star Wars: La vengeance des Sith, lui raconte l’histoire de Dark Plagueis, un Sith très sage qui était capable d’influencer les Midichloriens. Et grâce à cela, il pourrait créer la vie ou éviter la mort. Par conséquent, cette théorie implique un être avec un niveau très élevé de Midiclorianos comme Baby Yoda et quelqu’un qui aspire à créer la vie comme l’empereur. Depuis qu’il connaît les expériences de Dark Plagueis, puisqu’il était son professeur. Ce serait également un excellent moyen de lier la série à la nouvelle trilogie.

Que pensez-vous de cette théorie du Mandalorien? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous dans la section opinion.

