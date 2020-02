Baby Yoda, le grand protagoniste du salon du jouet de New York

Cette année, la force est du côté des fans de Star Wars. Aujourd’hui, les nouveaux produits Star Wars ont été exposés pour la première fois juste avant le début de la foire du jouet de New York.

C’est la première fois que des jouets, des objets de collection, des livres, des objets de décoration, des vêtements, des jeux, des accessoires et plus du plus récent membre (et adorable à parts égales) de la galaxie Star Wars, l’Enfant, également connu sous le nom de Baby Yoda

En plus de Baby Yoda, de nouveaux articles de différentes catégories inspirés de la série à succès Disney + The Mandalorian (créé par Jon Favreau et avec Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson en tant que producteurs exécutifs) ont également été présentés pour la première fois. Parmi les nouveautés, la figure THE CHILD ANIMATRONIC EDITION, les jeux Hasbro THE MANDALORIAN TROUBLE and OPERATION, LEGO® The Razor Crest (75292) et LEGO® BrickHeadz ™ Star Wars El Mandaloriano & el Niño (75317) s’ajoutent aux nouveautés exclusives dans shopDisney.es | Disney store et Disney Parks and Resorts.

Les articles tant attendus de (Baby Yoda) devraient être disponibles le mois prochain, l’enfant par Hasbro, Funko, Mattel, Build-A-Bear®, shopDisney.es | Disney Store, dont certains sont en pré-vente à la fin de l’année dernière.

“Trouver des moyens de connecter et de surprendre le public avec la nouvelle histoire de Star Wars a été une énorme opportunité”, explique Jon Favreau, créateur de The Mandalorian. «Le fait de conserver le développement de produits a donné à chacun l’occasion de découvrir le personnage bien-aimé connu des fans sous le nom de Baby Yoda. Quelque chose d’unique à l’ère des spoilers. J’apprécie la collaboration entre les équipes de Lucasfilm et de Disney pour convertir les personnages en produits dont les fans pourront profiter. »

L’année dernière, les produits Mandalorian (émis aux États-Unis via Disney + le 12 novembre 2019), sont devenus les plus recherchés à Noël dernier, même en conservant intentionnellement les produits inspirés des enfants pour attendre l’apparition du vrai personnage dans la série. En même temps que la série gagnait des followers, les demandes augmentaient faisant de Baby Yoda la recherche du «bébé» numéro un sur Google aux États-Unis en 2019. La prévente du produit de l’Enfant (Baby Yoda) est devenue la numéro 1 dans plusieurs e-commerce comme Amazon, Walmart.com ou Target.com. Récemment, Funko a annoncé que son «The Child» Pop! Bobblehead a été sa figure la plus vendue de son histoire.

Aujourd’hui, nous avons également présenté les nouveaux produits inspirés de la série animée primée aux Emmy Awards Star Wars: The Clone Wars, qui revient pour sa dernière et sa septième saison et dont le producteur exécutif est également Dave Filoni. Pour cette raison, Hasbro présente DARKSABER LIGHTSABER et des produits supplémentaires des personnages préférés de Star Wars: The Clone Wars dans le cadre de sa nouvelle gamme de véhicules et de figurines Mission Fleet, y compris le véhicule et la figure d’ANAKIN SKYWALKER JEDI STARFIGHTER, le micro véhicule et la figure d’AHSOKA TANO AQUATIC ATTACK et le véhicule et le montage de CAPTAIN REX CLONE COMBAT. Les parcs et centres de villégiature Disney célèbrent également le retour de la série avec de nouveaux articles à vendre tels que les oreilles Mickey d’Ahsoka Tano, des épingles et des t-shirts Star Wars: The Clone Wars Clone Trooper et un t-shirt Ahsoka Tano.

Les fans pourront découvrir plus de produits inspirés de Star Wars: The Clone Wars tout au long de l’année.

The Mandalorian et Star Wars: The Clone Wars Ils seront disponibles chez Disney + le 24 mars en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par abonnement annuel. Ce service de streaming sera lancé sur d’autres marchés d’Europe occidentale comme la Belgique, les pays nordiques et le Portugal à l’été 2020.

De nombreux produits seront disponibles sur le point de vente dans différentes catégories à l’occasion de moments épiques comme la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker dans le format de divertissement à domicile ou le 40e anniversaire de Star Wars: The Empire Strikes Back, entre autres.

“Des personnages révolutionnaires comme l’Enfant à la saga Skywalker bien-aimée, Star Wars a la capacité de se connecter avec les fans de génération en génération”, explique Ken Potrock, président de la division Produits grand public, parcs, expériences et produits. “C’est un honneur de pouvoir créer des produits et des expériences qui permettent aux fans du monde entier de célébrer leurs personnages et histoires préférés 365 jours par an.”

Certains produits Star Wars seront exposés au New York Toy Fair du 22 au 25 février au Jacob K. Javits Center.

Partager

Article précédent

Joker revient pour tuer Nightwing comme il l’a déjà fait avec Robin

Article suivant

Le Falcon et The Winter Soldier pourraient présenter un nouveau Captain America

Cinémascomique

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.