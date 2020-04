Baccalauréat: Colton dit que l’hydroxychloroquine pour traiter les effets secondaires négatifs du coronavirus

Colton Underwood a déclaré dans une interview que l’hydroxychloroquine utilisée pour traiter son coronavirus avait des effets secondaires négatifs. Alors que l’ancienne star de Le célibataire a déclaré que la prise du médicament controversé l’avait aidé à récupérer, il a admis qu’il pouvait être dangereux.

Lorsque Colton a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19, cela a été un choc pour beaucoup de personnes qui pensaient que le virus ne pouvait que blesser les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Colton est à la fois jeune et en bonne santé, mais il a quand même contracté le virus. C’est une épée à double tranchant qui sort du public qu’il a testée positive. Le simple fait que Colton a pu passer un test était un signe de son propre privilège, car de nombreux Américains beaucoup plus malades sont morts sans avoir été testés. Mais en découvrant qu’il avait un coronavirus, Colton a pu diffuser le message de la gravité de ce virus. Il y a encore beaucoup d’Américains qui ne prennent pas cette menace au sérieux, ne prennent pas les repères de l’éloignement social et n’essaient pas de reprendre leur vie normale.

Connexes: Le baccalauréat: Colton dit que les producteurs se soucient plus de l’émission que de l’histoire d’amour

L’un des mots qui ont fait les manchettes ces derniers temps est l’hydroxychloroquine. Il s’agit d’un traitement non prouvé qui a été présenté par certaines personnes comme un remède potentiel contre le coronavirus. Colton a déclaré qu’il avait pris ce médicament et un autre dans l’espoir de se sentir mieux. Il restait avec la famille de sa petite amie, Cassie Randolph, se distançant socialement d’eux alors qu’ils prenaient soin de lui. Il a dit à Maria Menounos sur son podcast Better Together que le médicament avait aidé. En cinq jours, il se sentait mieux. Il “n’avait plus de sueurs nocturnes”.

Mentionner à d’autres qu’il a pris de l’hydroxychloroquine a provoqué une agitation. Colton a déclaré: «Je recevais des messages haineux sur la promotion de messages non approuvés et la prise de médicaments aux personnes atteintes de lupus.» Même si cela a aidé Colton à se sentir mieux, il a admis: “Il y a des effets secondaires noueux dans le médicament.” Le célibataire a ajouté que le prendre avec un autre médicament n’est pas bon pour le cœur, en particulier pour les personnes ayant des conditions préexistantes.

C’est super que Colton se sente mieux. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore sur ce virus, mais il est clair que tout le monde peut l’obtenir. Bien qu’il puisse y avoir des traitements qui soulagent les symptômes pour certains, il n’existe pas encore de médicament ou de vaccin dont il a été largement prouvé qu’il débarrasse complètement le virus du système. Jusqu’à ce qu’une solution permanente se présente, notre meilleur pari est d’écouter les professionnels de la santé et les experts de la santé afin que nous puissions être aussi informés que possible des dangers de ce virus.

Suivant: Colton ne voulait pas demander au père de Tayshia sa main dans le mariage