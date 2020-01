Bachelor in Paradise’s Joe Amabile and Kendall Long Break Up

Il est honnêtement difficile de dire si Bachelor Nation sera heureux ou triste que Baccalauréat au paradis le couple Joe Amabile et Kendall Long ont décidé d’arrêter après presque deux ans ensemble. D’une part, ils ont fait un couple très mignon, mais d’autre part, l’épicerie Joe est maintenant de retour sur le marché.

Amabile et Long se sont rencontrés lors de la saison 5 de Bachelor in Paradise, où l’épicier de Chicago et le directeur créatif de Californie ont tout de suite commencé. Cependant, des semaines après le début de l’émission, Long a eu froid aux yeux sur la rapidité avec laquelle les choses bougeaient et a poursuivi une nouvelle relation avec Leo Dottavio, 32 ans, amenant Amabile à quitter le paradis. Après le spectacle, les producteurs ont suivi Long alors qu’elle chassait Amabile à Chicago et a demandé une deuxième chance, regrettant sa décision de mettre fin à leur relation. Le couple est ensemble depuis et a récemment emménagé ensemble à West Hollywood et a adopté un chien. Les deux étaient connus pour partager des photos sincères de leur relation et sembler vraiment heureux ensemble.

La nouvelle de People que le couple s’était séparé a été un choc pour Bachelor Nation, qui avait vu les photos ringardes des couples ensemble sur Instagram pas plus tôt que ce mois-ci. Le couple a partagé une déclaration conjointe mercredi, provoquant la scission jusqu’à la controverse en cours sur l’endroit où ils vivraient à long terme: “Notre famille et nos amis ont toujours été un élément extrêmement important pour qui nous sommes en tant que personnes. Nous ne pouvons pas imaginer continuer nos vies sans eux plus proches, surtout quand on pense à fonder une famille à nous un jour. Nous respectons tous les deux la décision des uns et des autres et avons toujours beaucoup d’amour les uns pour les autres. Nous apprécions tout l’amour et le soutien que chacun nous a donné tout au long notre relation. »Amabile est retourné dans sa ville natale de Chicago et Long restera sur la côte ouest.

Amabile a été renvoyée chez elle le soir de la première saison de Becca Kufrin de The Bachelorette et l’Amérique a été scandalisée. Lors de l’émission en direct de la saison, Chris Harrison est allé jusqu’à faire un segment montrant tous les tweets de fans horrifiés par le départ d’Amabile. Le spectateur de 33 ans a charmé les téléspectateurs avec sa beauté et son accent de Chicago et a été une invitation facile au paradis l’été suivant. Long, d’autre part, a atteint les trois derniers de la saison d’Arie Luyendyk de The Bachelor et est devenue connue pour son sens de l’humour décalé et son obsession de la taxidermie. Alors qu’un appariement inhabituel, Amabile et Long y semblaient à long terme et étaient destinés à être un autre Baccalauréat au paradis succès.

Il sera intéressant de voir si Amabile, Long ou peut-être les deux retournent à la plage cet été pour une troisième chance à l’amour. Internet a déjà jeté les bases d’un match potentiel entre Amabile et Sarah Coffin, 24 ans, dont le départ rapide de la saison actuelle de Peter Weber de The Bachelor a déclenché un tollé dans Bachelor Nation qui n’a vraiment pas été vu depuis le départ d’Amabile

