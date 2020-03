Bachelor: La vraie raison pour laquelle la famille de Peter a dû attendre 3 heures pour rencontrer Madison

En finale de la saison 24 de Le célibataire, il a été révélé par la mère de Peter Weber, Barbara Weber, que sa famille attendait de rencontrer la candidate Madison Prewett. Dans le cadre de la raison pour laquelle Barb n’aimait pas Madison, elle a révélé qu’elle était restée en attente de rencontrer Madison pendant trois heures et n’avait jamais reçu d’excuses. Alors, quelle était la véritable raison du retard de Madison et du blocage de la production?

Peter Weber a choisi ses deux meilleurs finalistes lors d’un voyage romantique en Australie. Parmi les deux premières figuraient Madison Prewett et Hannah Ann Sluss. Madison s’est montrée préoccupée par leur relation après que Peter ait partagé une nuit intime dans la suite fantastique avec deux autres femmes: Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller. Ces sentiments, associés à d’autres inquiétudes concernant la progression de la relation, ont conduit à une relation apparemment difficile pour les deux avant même de rencontrer les parents de Peter.

Lorsque les parents de Peter sont arrivés en Australie après des heures inlassables de voyage, ils ont dû attendre trois heures supplémentaires pour rencontrer Madison. Lors de la finale en direct de mardi, la mère de Peter, Barb, a appelé Madison pour avoir été irrespectueuse et grossière devant tout le monde pour l’incident. Cependant, l’hôte de Bachelor Chris Harrison a défendu Madison lors d’un épisode de On Air With Ryan Seacrest. Chris a dit à Ryan: “Je dirai une chose au nom de Madison – le fait d’être en retard était autant pour Peter que pour Madison.” Chris a révélé: “La raison pour laquelle ils étaient en retard [was] ils avaient une discussion à l’avant. Ils discutaient de: «Vont-ils faire cela? Sommes-nous même au stade où nous devrions rencontrer vos parents. “”

Personne ne s’attendait à ce que la mère de Peter, Barbara, ait la réaction qu’elle a faite à Madison en retard ou à sa relation globale avec Peter. Barbara a admis dans sa famille qu’elle préférait Hannah Ann et n’avait aucun lien avec Madison. Elle se méfiait beaucoup de Madison après leur réunion où elle hésitait sur ses sentiments pour Peter et si elle était prête à accepter une demande en mariage dans quelques jours. Lorsque Peter a choisi de proposer à Hannah en Australie, sa famille était en extase. Cependant, quand il lui a repris sa proposition et a demandé à Madison de le reprendre, sa famille, en particulier Barb, était très contrariée malgré les sentiments forts de Madison et Peter l’un pour l’autre. Peter a dû dire à sa maman, “Maman, s’il te plait arrête. J’adore cette fille.”

Peut-être que les choses auraient été différentes si Madison avait donné suite aux affirmations qu’elle avait dites, lorsqu’elle avouait ressentir du regret après avoir quitté Peter en Australie. Pour l’instant, Le célibataire les stars ont choisi de poursuivre leur relation malgré les opinions des autres.

Source: En ondes avec Ryan Seacrest