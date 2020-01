Bachelor Nation pense qu’Alayah est la saison de Luke P.

Candidat éliminé sur Le célibataire, Alayah Benavidez a rappelé aux fans de Bachelor Nation le méchant résident d’Hannah Brown, Luke Parker. Après qu’Alayah a été accusée de ne pas être authentique lors de l’épisode de lundi soir, Peter Weber a eu du mal à renvoyer ou non sa maison. Son agitation intérieure a donné à certains fans des flashbacks sur la relation de haut en bas de Hannah avec Luke P.

Lors de la saison de Hannah de The Bachelorette, Luke P. s’est immédiatement démarqué en tant que favori de la saison. Il a reçu la première impression de rose, signe infaillible qu’Hannah l’aimait vraiment. Cependant, il a rapidement frotté les autres gars de la maison dans le mauvais sens. Lors de son tout premier rendez-vous avec Hannah, il a avoué qu’il tombait amoureux d’elle devant tous les autres hommes. Puisqu’il connaissait à peine Hannah et n’avait passé que quelques minutes avec elle à ce moment-là, la confession a frotté les gens dans le mauvais sens. Après ce moment, les choses ont continué de se dégrader. Hannah et Luke ne pouvaient pas être sur la même longueur d’onde, et Hannah a même essayé de le renvoyer chez lui au milieu de la saison. Luke revint cependant et implora une seconde chance. Pris dans ses émotions, Hannah lui a permis de rejoindre la maison. Les choses se sont effondrées pour de bon lors du rendez-vous de Hannah avec Luke, où il lui a dit qu’il mettrait fin aux choses si elle couchait avec quelqu’un d’autre. Hannah s’est retournée contre lui immédiatement et l’a renvoyé chez lui, bien qu’il ait toujours essayé de la convaincre qu’ils étaient censés être ensemble. Maintenant, les fans font des comparaisons entre Alayah et Luke P.

Dans l’épisode de lundi soir de The Bachelor, Sydney Hightower a accusé son compatriote Alayah d’être faux et d’avoir allumé le charme de la caméra. Sydney a fait part de ses inquiétudes à Peter, qui a immédiatement essayé de discuter avec Alayah. Bien que Peter ait voulu croire qu’Alayah était authentique, ses entretiens avec de nombreuses autres femmes ont semé le doute dans sa tête. Il l’a finalement renvoyée chez elle, bien qu’il ait lutté avec la décision et a admis qu’il ne savait pas si c’était la bonne décision. Selon Yahoo, l’incapacité de Peter à prendre une décision concernant Alayah a rappelé aux fans la relation passée d’Hannah avec Luke P. Un fan a tweeté: “Peter ne tire pas une Hannah B et tombe amoureux d’Alayah comme elle est tombée amoureuse de Luke P.” Un autre a ajouté: “Je ne savais pas que la sœur de Luke P était dans l’émission.”

Les similitudes entre Alayah et Luke P. ne s’arrêtent pas à la lutte intérieure de Peter. Dans l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, Alayah revient pour parler à Peter alors qu’il est en groupe avec certaines des autres femmes. C’est une décision que Luke P. a tirée plusieurs fois, malgré le fait que Hannah était souvent frustrée avec lui. Le retour imminent n’a fait que mettre les fans en colère et ils se sont tournés vers Twitter pour établir des similitudes entre les deux candidats. Un fan a utilisé le mème bien-aimé de Spider-Man pointant l’un sur l’autre pour faire passer son message, le sous-titrant, “Quand Alayah et Luke P se rencontrent au stage stage cette année.”

Alors qu’Alayah a certainement gardé quelques secrets de Peter, comme sa relation avec sa compatriote reine Victoria Paul, la comparer à Luke Parker est trop dure. Luke P. a affiché un comportement toxiquement masculin à plusieurs reprises, se tournant souvent vers l’agression et l’intimidation pour faire passer son message. Non seulement cela, il nourrissait des opinions dépassées sur les femmes et la sexualité, qu’il a ensuite essayé d’imposer à Hannah. Il était vraiment une présence toxique dans la maison et l’incapacité d’Hannah de voir ses caractéristiques quelque peu dangereuses était préoccupante. Alayah, en revanche, change de voix devant les caméras et agit un peu plus ensemble qu’elle. Les deux situations sont incomparables. Le fait qu’Alayah ait frotté certains fans dans le mauvais sens ne signifie pas qu’elle mérite d’être comparée à Luke P.

