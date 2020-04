Bad Boys célèbre son 25e anniversaire avec une bande dessinée

Partager

Sony Pictures honore la franchise de films Bad Boys pour son 25e anniversaire avec une bande dessinée

L’animateur Luigi Lucarelli a collaboré avec Sony Pictures pour dessiner divers moments de la franchise de films Bad Boys sous forme comique.

“J’ai eu une merveilleuse occasion de travailler avec Sony Pictures sur ces 10 illustrations pour célébrer le 25e anniversaire des Bad Boys”, a écrit Lucarelli sur Twitter. “C’était merveilleux de travailler là-dessus et j’espère avoir rendu justice dans ces moments emblématiques.”

Les illustrations montrent Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) dans leur élément dans les trois films Bad Boys. Une image montre Lowrey et Burnett chantant la chanson «Bad Boys!» phrase clé ainsi qu’un point culminant très drôle de la deuxième tranche, où Burnett (avec l’aide de Lowrey) interroge l’un des prétendants de sa fille.

Le premier épisode a été réalisé par Michael Bay en 1995. Bay continuerait avec une suite en 2003. La dernière suite, Bad Boys for Life, a été un succès critique et au box-office, ce qui en fait le film le plus rentable de cette année. Un quatrième opus a déjà reçu le feu vert et est en cours d’écriture par Chris Brenner.

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah à partir d’un scénario écrit par Chris Bremner, le film met en vedette Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Núñez, Kate Del Castillo, Nicky Jam et Joe Pantoliano. .

Partager