‘Bad Boys for Life’ – Deux flics rebelles … 3

Le troisième volet de «Two rebel police» rappelle le quatrième volet de «Lethal Weapon». Spirituellement, l’idée est la même, les personnages de Mel Gibson / Will Smith commençant à être conscients que leur vie respective a une date d’expiration comme celle des autres mortels. Maintenant, le quatrième volet de «Lethal Weapon» a atteint les théâtres six ans après le précédent, tandis que le troisième volet de «Two rebel policemen» le fera 16 ans (et demi) plus tard … et aussi, du Main d’un autre réalisateur.

Je ne peux pas m’empêcher de penser à «Mad Max: Fury on the road» comme argument principal lorsqu’il s’agit de faire revivre une ancienne franchise. Dans les grands studios d’Hollywood, il semble qu’il ne reste plus de cinéastes, seuls les hommes d’affaires s’inquiètent des algorithmes, des marques et des chiffres. Des gens qui n’aiment pas les films, mais les affaires. Toute entreprise, où elle est parce que la vie l’a conduite ici par inertie et non par vocation. Et dix ans sont ceux qui séparent «Lethal Weapon 4» de «Two rebel cops 3».

Les deux allaient exister. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans le cas du premier, il l’a fait alors que le succès des précédents était encore très vivant et Mel Gibson était toujours une valeur sûre. Peu importait que le script soit composé de quatre notes non développées: Warner Bros. leur a donné plus de 100 millions à ce qui était désormais une famille pour faire ce qu’elle voulait. Ou ce qu’ils pouvaient. Mais toujours sans perdre le sourire. Les bons moments étaient encore dans la mémoire des spectateurs. Et aussi dans celui des cadres eux-mêmes.

Ce n’est pas le cas dans cette troisième tranche de «Deux flics rebelles», condamnés à exister plus tôt que tard. Parce que oui, parce que ça devait être fait. Parce que c’est la bonne chose à faire. L’algorithme, la marque, les chiffres. Quel que soit le prix. Le résultat était vraiment le moindre, à ce stade, presque personne ne se souvenait que la franchise était aussi importante que celle du film lui-même dont personne ne se souvenait une semaine plus tard. Il fallait le faire même si c’était sans Michael Bay, même s’il fallait attendre que Will Smith ne soit plus infaillible …

«Deux policiers rebelles 3» est pour tout cela ce à quoi on peut s’attendre à ce stade: la somme d’une série de tentatives qui, comme toutes les maladies de M. Burns, sont regroupées dans ce que les responsables ont utilisé comme guin. Un “monstre Frankenstein” qui rassemble le passage de tant d’écrivains tout au long de ces années. Le projet classique battu par le “modus operandi” de l’industrie, même s’il a fini par atteindre la ligne d’arrivée avec une dignité surprenante malgré les nombreux coups.

Ou une dignité relative. Il est évident que Sony n’a pas misé fortement dessus comme il l’a fait pour le deuxième opus, produit alors que Michael Bay et Will Smith étaient déjà quines. C’est une suite tardive qui est en retard, et qui contrairement à ‘Mad Max: Fury on the road’, ne compense pas avec de l’argent, ou du talent, ou une idée claire de ce qu’il veut être … s’il veut être . Une suite met beaucoup de temps à arriver en retard, et qu’elle ressemble à une de ces suites “vidéo directe” que Disney a produites lors de ses classiques animés.

Un nouveau film “pas cher” et sans Michael Bay devant, semble résolu par compromis. Parce qu’à ce stade, il était nécessaire de le faire, même s’il manque une étincelle. Ou ce charme qui a rendu les deux autres quelque chose de très divertissant à regarder. “Two rebel cops 3” est tout simplement divertissant, dans un film d’action de routine, jetant de la tontorrona et peu spectaculaire qui ne sert à peine que de mémoire de “ces merveilleuses années”, mémoire qui confère la dignité et surtout le sens de l’humour qui sauvez votre vie

Ce n’est pas «Mad Max: Fury on the road», mais «Men in Black: International» non plus. Un terme entre les deux “n’est pas mauvais” et on le voit, qui au moins résiste avec une certaine dignité et une utilisation réussie de l’héritage comme pointe comique pendant plus que, tant d’années plus tard, il semble une imitation plutôt bon marché de ce qu’à l’époque, le plus vieux de l’endroit s’en souviendra encore, c’était une sorte de cinéma d’action “viril” et “violent” pas tellement soucieux d’être “politiquement correct”. Étant donné que certains d’entre nous vieillissent. Et ça.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex