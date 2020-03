Bad Boys For Life est le deuxième film noir le plus rentable derrière Black Panther – Blackfilm

Avec plus de 200 millions de dollars au pays au box-office, le Will Smith-Martin Lawrence film Mauvais garçons pour la vie est maintenant la deuxième plus grande version de janvier entre Sniper américain (350 millions de dollars) et Le revenant (183 millions de dollars après expansion au début de 2016). C’est aussi le film le plus rentable de la franchise Bad Boys. Mauvais garçons de 65 millions de dollars au pays et de 2003 Bad Boys II a rapporté 138 millions de dollars au pays.

Non seulement cela, mais avec un total mondial brut de 415 millions de dollars jusqu’à présent, c’est le deuxième film NOIR le plus rentable derrière Marvel. Panthère noire (1,3 G $).

Produit avec un budget de 90 millions de dollars, le film a ouvert le 17 janvier et a pris la première place au box-office avec un montant brut de 48 millions de dollars sur le week-end de quatre jours MLK. Il irait pour prendre la première place pour deux week-ends de plus.

Après de nombreux faux départs, il semble que le temps soit du côté des producteurs. Le public a apprécié de voir à nouveau leur duo préféré de Mike Lowery (Smith) et Marcus Burnett (Lawrence).

Le nouvel épisode est centré sur le PD de Miami et la tentative de son équipe d’élite AMMO de vaincre Armando Armas, chef d’un cartel de la drogue. Armando est un tueur de sang froid avec une nature vicieuse et moqueuse. Il est engagé dans le travail du cartel et est envoyé par sa mère pour tuer Mike Lowery.

Avec Smith et Lawrence, d’autres rapatriés comprennent Joe Pantoliano en tant que capitaine Howard avec Theresa Randle comme Theresa, l’épouse de Marcus et Bianca Bethune comme leur fille Megan. Nouveaux acteurs inclus Paola Nuñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio et DJ Khaled.

Réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah dirigé la dernière entrée d’un script par Peter Craig (Bad Boys 2), Joe Carnahan (L’équipe A) et Chris Bremmer.