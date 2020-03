Bad Boys For Life obtient une sortie numérique précoce

Avec la fermeture des cinémas grâce à la pandémie de coronavirus en cours, plusieurs films ont été diffusés au début en numérique. Certains, comme The Hunt et Onward, n’étaient qu’à quelques semaines des tournées théâtrales. D’autres, comme Sonic the Hedgehog, étaient restés un peu plus longtemps. Variety rapporte que Sony Pictures donnera une sortie numérique anticipée à Bad Boys For Life le 31 mars, un peu moins d’un mois avant son lancement en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

La règle générale est que les sorties en salles ne peuvent être disponibles pour les vidéos personnelles que 90 jours après leur lancement. Mais avec les théâtres fermés, tout, de Birds of Prey à The Invisible Man, est disponible en VOD ou le sera bientôt. Bad Boys For Life a ouvert ses portes le 17 janvier, il n’a donc pas été affecté, car il a gagné 204 millions de dollars en Amérique du Nord. En ce moment, c’est le film le plus rentable de l’année.