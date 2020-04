Bad Boys For Life pourrait être le film le plus rentable de 2020

Alors que le box-office 2020 reste en sommeil, il semble de plus en plus probable que Mauvais garçons pour la vie pourrait finir comme le plus grand film au box-office 2020. Avec un total de 419 millions de dollars dans le monde, Bad Boys For Life n’a pas seulement dépassé le record de boxe de ses prédécesseurs, mais est actuellement le film le plus rentable de 2020 au box-office mondial. À titre de comparaison, le deuxième plus grand film de 2020 dans le monde est Sonic the Hedgehog, avec 306 millions de dollars.

Bien qu’une prise impressionnante, dans une année de routine qui ne suffirait pas à maintenir Bad Boys For Life à la première place du box-office annuel. Dans des circonstances conventionnelles, Bad Boys 3 aurait été détrôné par un mastodonte du box-office de mars / avril, comme No Time To Die ou Mulan. Bien sûr, le box-office 2020 a été tout sauf conventionnel. La pandémie de coronavirus a fermé des cinémas dans le monde depuis la mi-mars. Un mois après cette fermeture sans précédent et on ne sait toujours pas quand ils rouvriront.

L’incertitude autour des cinémas permet à Bad Boys For Life de devenir le plus gros film de 2020 par défaut. Ce résultat devient particulièrement probable si les salles de cinéma ne rouvrent pas du tout pour le reste de 2020. Bien qu’il s’agisse d’un résultat extrême, rien n’est en jeu lorsqu’il s’agit d’empêcher la propagation du coronavirus. Après tout, il y a des risques à précipiter la réouverture de ces emplacements. Après une longue fermeture de leurs multiplexes, la Chine a brièvement rouvert leurs cinémas pour les refermer quelques jours plus tard en raison de circonstances liées à l’épidémie de coronavirus. Cette tournure des événements informe l’approche plus prudente des cinémas nationaux. Si une telle approche implique la fermeture des cinémas pour les mois restants de l’année, cela garantirait que Bad Boys For Life est le plus gros film de l’année au box-office.

Même si les salles de cinéma rouvrent dans les prochains mois, les nouvelles sorties pourraient encore avoir du mal à égaler les 419 millions de dollars de box-office de Bad Boys 3. Cela est dû en partie aux titres dont la sortie est prévue dans un proche avenir. Les studios retardent la majorité de leurs grosses sorties, comme Fast & Furious 9, en 2021. Les salles de cinéma rouvertes pourraient montrer des films à plus petite échelle qui ont tendance à générer un box-office nettement inférieur au parcours de Bad Boys For Life. Même si les blockbusters parviennent à sortir en 2020, ils pourraient toujours voir leurs revenus tomber sous Bad Boys 3 grâce à un certain nombre de facteurs externes liés aux coronavirus.

Le principal de ces facteurs est la perspective que les gens, même face à une crise de santé décroissante, hésitent à retourner dans des endroits comme les cinémas remplis de foules. Après des mois où on lui a dit d’éviter tout contact avec d’autres personnes, les cinéphiles en général se rendront-ils en masse aux projections théâtrales? Il y a aussi les précautions que les salles de cinéma devront prendre dans le sillage immédiat de l’épidémie de coronavirus, comme une fréquentation plus restreinte par projection. De telles mesures seront essentielles pour juguler de nouveaux cas, mais elles garantiront également que les poteaux de tente de fin d’année comme Black Widow et No Time to Die soient moins gros qu’ils ne le seraient dans des circonstances traditionnelles. Si leurs courses au box-office dans le monde sont particulièrement entravées, alors Mauvais garçons pour la vie n’aura aucun problème à rester le plus grand film de 2020 au box-office mondial.

