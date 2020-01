Bad Boys for Life termine au box-office pour un deuxième week-end consécutif

Ce fut un autre bon week-end pour Bad Boys for Life et Sony Pictures, car la suite a dominé le box-office national pour la deuxième semaine consécutive (via Box Office Mojo). Le film a rapporté 34 millions de dollars ce week-end pour porter sa consommation intérieure à environ 120,6 millions de dollars.

La suite des Bad Boys n’a chuté que de 45,6, ce qui est très bon pour un film d’action au poteau de tente, en particulier celui qui est sorti en janvier. Le film a actuellement rapporté 215 millions de dollars dans le monde. Il est actuellement en passe de dépasser le plus gros film de la franchise à ce jour, Bad Boys II de 2003, qui n’a rapporté que 138 millions de dollars au pays et 273 millions de dollars dans le monde. Le trio devrait facilement dépasser le rythme national du dernier film dans quelques jours.

Universal 1917 a terminé n ° 2 ce week-end avec 15,8 millions de dollars et une baisse de 28,1%. Le film se situe actuellement à 103,8 millions de dollars nationaux. La photo de prestige, qui a été nominée pour 10 Oscars, a rapporté un peu plus de 200 millions de dollars dans le monde.

Dolittle a terminé au troisième rang ce week-end et a rapporté 12,5 millions de dollars. Jusqu’à présent, le film n’a rapporté que 44,6 millions de dollars au Canada et 91 millions de dollars dans le monde. Cela ne donne pas une très bonne image pour que le film atteigne la rentabilité.

Ailleurs, The Gentlemen a fait ses débuts au n ° 4 avec 11 millions de dollars ce week-end. Le film d’horreur universel, The Turning, a également fait ses débuts au n ° 6 avec 7,3 millions de dollars.

Je voulais également noter que Star Wars: The Rise of Skywalker a finalement dépassé le cap du demi-milliard de dollars. Il a fait 5,1 millions de dollars supplémentaires pour atteindre 501,5 millions de dollars au box-office national. La prise mondiale de la suite se situe actuellement à 1,046 milliard de dollars. Il gagne actuellement en puissance dans le monde entier pour Rogue One, qui a fait 1,056 milliard de dollars, mais il est encore loin derrière la prise intérieure de ce film de 532 millions de dollars. À ce rythme, je peux voir The Rise of Skywalker se terminer à environ 515-520 millions de dollars, mais nous verrons.

BOX OFFICE TOP CINQ (numéros nationaux de trois jours)

1. Bad Boys For Life – 34 millions de dollars (120,6 millions de dollars au total)

2. 1917 – 15,8 millions de dollars (103,8 millions de dollars au total)

3. Dolittle – 12,5 millions de dollars (44,6 millions de dollars au total)

4. Les Messieurs – 11 millions de dollars (11 millions de dollars au total)

5. Jumanji: le prochain niveau – 7,9 millions de dollars (283,4 millions de dollars au total)