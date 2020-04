Bad Boys: les trois films, classés du pire au meilleur | .

Comment les trois Mauvais garçons les films se classent les uns contre les autres, du pire au meilleur? Michael Bay a fait ses débuts de réalisateur avec les premiers Bad Boys en 1995, un copain copain qui a vu Will Smith et Martin Lawrence jouer des partenaires dans un crime dans une bromance qui est rapidement devenue l’un des couples emblématiques d’Hollywood. Une suite, Bad Boys II, a suivi un peu moins d’une décennie plus tard, en 2003, avec le troisième film de la franchise – Bad Boys For Life – arrivant en janvier 2020, temps piloté par Adil El Arabi et Bilall Fallah, Bay ayant quitté le la franchise.

Avec ces films, Michael Bay a mis son spin sur le film copain-cop; tout comme les films Lethal Weapon, ils ont offert une réinvention amusante du genre. La seule différence entre les deux franchises est que Bad Boys, à la manière typique de Michael Bay, compose tout jusqu’à onze pour offrir une action explosive et engourdissante. Ce sont les plaisanteries ludiques de Smith et Lawrence comme Mike Lowery et Marcus Burnett, cependant, qui font vraiment monter ces films. La paire a une telle chimie véritable dans les trois films qui élève vraiment leur dynamique et cimente Bad Boys comme l’une des meilleures franchises d’action à Hollywood en ce moment.

Même si Bad Boys For Life a mis du temps à se faire, la franchise est encore mûre pour une expansion: Bad Boys 3 a été un tel succès commercial qu’un quatrième film de Bad Boys est maintenant en préparation, alors qu’il y a aussi un potentiel de spin- offs à l’avenir. Dans l’état actuel des choses, cependant, il y a actuellement trois films Bad Boys, ce qui signifie trois explosions, Mike et Marcus plaisanteries, et bien plus encore. Voici tous les films Bad Boys classés, du pire au meilleur.

Les premiers Bad Boys ont vu Marcus Burnett et Mike Lowery devoir protéger un témoin du meurtre pendant qu’ils enquêtaient sur la disparition d’un grand échantillon de drogue de leur quartier. Cependant, les choses se compliquent lorsque la première est confondue avec la seconde par le témoin et, ayant besoin d’elle pour coopérer, prétend être la débonnaire Lowery – forçant la paire à changer d’identité pour la garder en sécurité et obtenir toutes les informations qu’ils peut d’elle pour résoudre leur cas.

Bad Boys réussit beaucoup de choses, notamment la dynamique bruyante entre Lawrence et Smith, avec des plaisanteries vives et drôles entre le duo. Ce sont des flics imprudents qui se retrouvent souvent dans des situations délicates, utilisant leurs armes avant leur cerveau et rendant les situations difficiles pour leur capitaine de plus en plus en colère (Joe Pantoliano). Il offre également beaucoup d’humour et d’action, et c’est un film spécial pour être celui qui a tout commencé. Non seulement cela, mais c’était aussi la première incursion de Michael Bay dans le cinéma – après une série de clips et de courts métrages. C’est le film qui nous a présenté Marcus Burnett et Mike Lowery, le dernier personnage le plus dur à cuire de Will Smith à ce jour. Pourtant, ces raisons expliquent également pourquoi Bad Boys est le pire des trois.

Les lacunes de Bad Boys sont en grande partie dans sa construction mondiale. Il est vrai que les autres films n’existeraient pas sans les premiers Bad Boys; mais cela signifie qu’ils peuvent s’appuyer sur les éléments mis en place par ce film. Les Bad Boys ne parviennent pas encore à les pousser hors de leur zone de confort; il joue tout en toute sécurité et dans des limites raisonnables. En ce qui concerne les débuts de réalisateur, c’est un effort solide. Mais il souffre encore d’être un premier film – la technique de Michael Bay n’est pas encore là, et les personnages de Mike et Marcus n’ont pas pleinement atteint leur potentiel non plus. C’est un film très divertissant et une excellente configuration pour ce qui est à venir, mais le premier Bad Boys n’a pas le punch des derniers épisodes et est le plus faible du groupe.

Bad Boys II capitalise sur le premier film en emportant avec lui les personnages et le monde qu’il a créé et en courant vraiment. Il y a une raison pour laquelle Hot Fuzz référence ce film comme l’un des plus grands films d’action jamais réalisés; les fusillades, les poursuites en voiture, tout le combat dans ce film est Michael Bay comme les fans le connaissent maintenant. Bad Boys 2 est également plus drôle que le premier, ce qui pourrait être dû au fait que Seth Rogen a été impliqué dans la retouche du script.

L’histoire se concentre toujours sur les drogues manquantes dans la suite; cette fois, cependant, Lowery et Burnett enquêtent sur une cargaison beaucoup plus importante qui a disparu. Un cartel cubain verse une quantité obscène d’extase en Floride, que le couple décide de suivre. Cependant, la sœur de Burnett, Syd (Gabrielle Union), est également mise à contribution. Il y a immédiatement plus de présence thématique là-dedans; avec la sœur de Marcus impliquée, les téléspectateurs obtiennent beaucoup de grandes scènes entre frère et sœur. Pour compliquer encore les choses, elle sort aussi avec Mike, ce qui conduit à un intéressant coup de tête entre les amis.

Ce qui place Bad Boys 2 au-dessus de son prédécesseur, c’est qu’il accentue tout ce qui est bon dans l’original – les plaisanteries, l’action, le carnage – et ajoute plus de légèreté à la procédure. Les films ne sont toujours pas les plus nuancés de tous les temps et la suite souffre certainement d’être un peu trop gonflée parfois; cependant, les arcs et les thèmes répandus dans Bad Boys 2 sont beaucoup plus fascinants à regarder. Maintenant que Michael Bay a déjà passé un film à apprendre à connaître ces personnages et le monde du crime qu’ils habitent, il est vraiment capable de courir avec et cela rend la montre beaucoup plus divertissante que les premiers Bad Boys. C’est une histoire beaucoup plus centrée sur l’action, et les séquences sont énormes et amusantes, explosives et délirantes.

Comme déjà mentionné, une partie de la raison pour laquelle Bad Boys 2 est meilleur que le premier est parce qu’il semble que Michael Bay a vraiment pris son parti avec ça. Même si Bay a quitté le troisième film en tant que réalisateur, la franchise est toujours son bébé – il a certainement une assez grande influence sur Bad Boys For Life, même en ayant un caméo dans le blockbuster. Ce qui rend Bad Boys 3 si unique, c’est le fait qu’il embellit les meilleurs bay-ismes des deux derniers films tout en ayant sa propre voix distincte.

Cette fois-ci, Mike et Marcus arrivent au bout de leur corde. Ce dernier est prêt à prendre sa retraite, tandis que le premier tente de saisir ses jours de gloire. Cependant, quand quelqu’un a du mal pour Mike, Marcus est contraint de quitter sa retraite une dernière fois pour travailler aux côtés d’un groupe plus jeune d’officiers pour protéger son ami. C’est surprenant quand le troisième film d’une franchise aussi ancienne est aussi frais. Bad Boys For Life aurait pu se rattraper sur le passé et ré-hacher une formule fatiguée, bien qu’essayée et éprouvée, d’appât de la nostalgie. Cependant, il grandit avec ces personnages et, pendant un certain temps, se concentre sur le moyen-âge – “essayons d’être de bons hommes, pour un changement” est une ligne qui sonne particulièrement vraie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c’est le sang nouveau d’Arabi et de Fallah, et des scénaristes Joe Carnahan, Peter Craig et Chris Bremner, qui fait chanter ce film.

C’est toujours un film de Bad Boys, ne vous y trompez pas. L’action est là; la camaraderie et l’humour aussi – qui sont parmi les meilleurs que cette trilogie ait vus. Mais il y a une véritable colonne vertébrale émotionnelle dans la procédure cette fois. C’est la franchise qui a donné à Michael Bay sa carrière, mais il a évolué. Et ces personnages aussi. C’est un film sur le fait de grandir et la franchise aussi a grandi. En acceptant cela, Bad Boys 3 offre un effort Bad Boys beaucoup plus mature et sincère qui est superbement soutenu par une action fluide et excitante mais un bon esprit qui sous-tend chaque moment qui rend les retrouvailles étonnamment touchantes avec ces personnages que nous avons appris à aimer. . Bad Boys For Life comprend pourquoi les fans sont tombés amoureux de ces films en premier lieu; elle vient d’un lieu de passion pour la matière mais aussi de conscience de soi. Pour toutes ces raisons, Bad Boys 3 est le meilleur Mauvais garçons film.

