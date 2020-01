Bad Robot développe des projets de films et de séries télévisés sombres pour Justice League chez Warner Bros.

Deadline rapporte que Bad Robot est attaché à «développer exclusivement» des idées de films et d’émissions de télévision pour la franchise Justice League Dark pour Warner Bros. par le biais du nouvel accord de la société de production avec Warner Media.

L’accord serait encore à ses débuts à ce stade, et aucun projet ou personnage spécifique n’a encore été développé à partir du coin Dark Justice League de l’univers DC. Hannah Minghella, responsable des films de Bad Robot, et Ben Stevenson, responsable de la télévision, auraient des réunions avec des représentants de talents et leurs clients d’écriture sur lesquels les personnages recevront éventuellement leurs propres projets.

L’équipe de Justice League Dark a fait ses débuts en septembre 2011, avec John Constantine, mystique et diseuse de bonne aventure Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man et Zatanna. D’autres membres ont inclus Swamp Thing, Black Orchid, Doctor Mist, Frankenstein, Pandora, Nightmare Nurse, et plus encore. Le livre et l’équipe ont été créés par Peter Milligan et Mikel Janin.

Étant donné que l’accord en est à ses débuts, il n’est pas encore clair de ce qui sortira du développement et si la tête de Bad Robot J.J. Abrams réalisera un film Dark Justice League. Il y a quelques années, le cinéaste Guillermo del Toro était attaché à Justice League Dark. Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé.

Minghella développera les longs métrages aux côtés de Walter Hamada, président de Warner Bros. Du côté de la télévision, Stephenson travaillera avec le Warner Bros. Television Group, dont le président et chef de la direction du contenu, Peter Roth, la présidente Susan Rovner et le président Brett Paul.

Justice League Dark a reçu un long métrage d’animation DTV en 2017. En outre, il y avait un long métrage théâtral pour John Constantine en 2005 avec Keanu Reeves. Le personnage a également reçu sa propre série télévisée de courte durée en 2014 pour NBC. Plus récemment, Swamp Thing a reçu sa propre émission de télévision DC Universe qui n’a duré qu’une seule saison.