Baldur’s Gate III Preview: D&D Lore Meets Divinity: Pedigree du péché original

Baldur’s Gate III a fait ses débuts au PAX East 2020 avec une présentation de près de 90 minutes dirigée par le patron de Larian Studios, Swen Vincke. La démonstration tentaculaire a présenté des opportunités de combat, d’histoire, de personnages et de gameplay systémique fournies par le nouveau jeu. Plus tôt cette semaine cependant, nous avons pu voir une version beaucoup plus longue de la démo lors d’un événement de presse à New York. Alors que la démo à huis clos était une affaire pratique, elle a présenté le potentiel du RPG sur le thème de Dungeons & Dragons qui combine la tradition et l’esprit des jeux originaux de Baldur’s Gate avec les fondations posées par le célèbre Divinity: Original Titres de péché.

Les jeux Baldur’s Gate originaux étaient basés sur les règles de la deuxième édition de D&D, mais c’était il y a vingt ans, et les temps ont changé. Baldur’s Gate III est basé sur le jeu de règles de la cinquième édition, avec une influence supplémentaire de Divinity: Original Sin. En fait, on pourrait facilement choisir de voir le dernier de Larian comme le suivi spirituel direct de ce changeur de jeu de 2017, en plus de son statut évident de chapitre suivant de la saga Baldur’s Gate.

Connexes: Interview de l’auteur principal Adam Smith – Baldur’s Gate III

Situé 100 ans après la fin de la saga Bhaalspawn, comme indiqué dans les titres précédents de la série, Baldur’s Gate III n’est pas une suite directe des jeux précédents, mais il marque un nouveau départ pour la série, mais avec un pied solidement ancré dans la tradition des titres originaux. La saga Bhaalspawn a été reléguée au royaume du mythe et de la légende pour les humains, mais les races de donjons et de dragons les plus anciennes ont des souvenirs beaucoup plus clairs de ce qui s’est passé dans ces aventures sacrées. En parlant de races, Baldur’s Gate III commence par, naturellement, un vaste processus de création de personnages. Un certain nombre de races sont disponibles, des halfelins aux humains en passant par les elfes et les vampires. Différentes combinaisons de races et de classes ont un impact significatif sur le personnage du joueur et mèneront à différentes options de dialogue avec les PNJ, dont les préjugés et les alignements personnels détermineront leur réaction aux différents joueurs. De plus, Baldur’s Gate III fait suite aux “personnages d’origine” de Divinity: Original Sin II, des héros pré-créés avec leurs propres objectifs et quêtes qui peuvent être choisis en tant que personnages joueurs ou qui apparaîtront autrement dans le monde en tant que compagnons potentiels.

Même à ce stade relativement précoce du développement, Baldur’s Gate III impressionne par ses visuels brillants et variés. Les modèles de personnages sont détaillés et arborent une variété d’animations faciales. Cela ne correspond pas aux hauteurs capturées par le mouvement de quelque chose comme Uncharted, mais c’est un énorme pas au-delà de ce qui a été vu dans Divinity: Original Sin II. De plus, le système de caméra plus ambitieux évoque des effets de masse avec des angles plus dynamiques que la vue isométrique traditionnelle. Même dans un gameplay normal, la caméra est beaucoup plus dynamique que ce à quoi on pourrait s’attendre du genre, et Swen l’a même rapproché, simulant efficacement une vue par-dessus l’épaule de style action / aventure. Les environnements sont incroyables, avec des vues pittoresques, un éclairage dynamique et de nombreux détails denses ajoutant un vrai sens de la vie à ce qui pourrait autrement être un plateau de jeu statique.

Le plus grand point à retenir de notre expérience avec Baldur’s Gate III est à quel point le jeu est fidèle à l’expérience D&D, avec une attention particulière portée à la tension glorieuse qui accompagne le roulement d’un D20. Dans notre démo, cela s’est manifesté par une poignée de lancers de sorts très malchanceux. Comme tout RPG, le succès ou l’échec de presque tout dans le jeu est finalement déterminé par le lancer d’un dé à 20 faces. Tout fan de D&D de longue date sait que même les plans les mieux élaborés par les constructions de personnages les plus minimes peuvent être déjoués par un mauvais lancer, et Baldur’s Gate III apprécie vraiment cet élément de l’expérience; Plutôt que de laisser silencieusement le générateur de nombres aléatoires fonctionner en arrière-plan, les jets de dés importants deviennent le centre de l’attention du jeu, et la foule qui regarde est suspendue à chaque jet. Mais là où Baldur’s Gate III réussit vraiment, c’est la façon dont le jeu traite l’échec.

Si les joueurs veulent vraiment jouer au système, rien ne les empêche de charger les sauvegardes et les nausées pour passer chaque contrôle D20 qu’ils rencontrent … Mais où est le plaisir? “Il y a des choses que vous ne verrez jamais si vous n’acceptez pas l’échec”, explique le principal écrivain Adam Smith. “Il y a des personnages avec lesquels vous allez avoir une expérience différente si vous échouez dans une persuasion, ou si vous n’arrivez pas à repérer quelque chose à leur sujet.” Passer un chèque D20 n’est pas une mesure de gagner et de perdre; c’est juste une façon de jouer. Ce qui fait vraiment n’importe quel jeu de table (ou l’expérience humaine, d’ailleurs), c’est la façon dont les gens continuent d’avancer après avoir échoué. Dans la vraie vie, il n’y a pas de bouton de réinitialisation, juste différentes façons d’avancer, et Baldur’s Gate III cherche à capturer cette essence de l’aventure avec chaque rouleau du D20 en jeu. Avec autant de variables en jeu, de la création de personnage aux options de dialogue en passant par la simple capacité de tuer à peu près n’importe quel PNJ sur un coup de tête, les chances de deux joueurs ayant la même expérience à travers un jeu donné sont statistiquement peu probables, pour le dire légèrement.

Baldur’s Gate III propose un nouveau gameplay basé sur les systèmes

Comme tout RPG inspiré de D & D, Baldur’s Gate III dispose d’un système de combat complexe, avec des opportunités d’interactions émergentes entre les éléments systémiques. À certains moments, cela ressemblait presque à une vision D&D de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec tant de façons différentes de résoudre un problème donné. Vu sous différents angles, le jeu ressemble à n’importe quel nombre de RPG tactiques, de XCOM à Final Fantasy Tactics et – bien sûr – Divinity: Original Sin. Les interactions basées sur les systèmes vont de l’évidence, comme plonger un arc dans une flamme nue pour accéder aux flèches enflammées, à la délicieusement insidieuse, comme piller les armes sur des squelettes statiques avant qu’elles ne soient ravivées en tant que guerriers morts-vivants. Cette liberté de jouer avec le jeu est une caractéristique déterminante du combat, des énigmes, de l’exploration et de l’interaction avec les PNJ. Le niveau de profondeur recherché par Larian Studios est tout simplement stupéfiant.

S’il y a eu un moment dans la démo qui a complètement capturé l’expérience Baldur’s Gate III, c’est quand Swen a tenté de frapper un puissant boss ennemi dans une fosse d’araignées géantes. La plupart du groupe affrontait le boss du démon, tandis que son personnage principal, l’elfe vampire Astarion, se faufilait à travers les poutres du plafond au-dessus, ce qui mettait vraiment en évidence la nature verticale de nombreuses opportunités de combat dans le jeu. Astarion a aligné une flèche explosive qui était destinée à envoyer le démon dans la fosse ci-dessous et à lâcher le projectile comme une version D&D de la flèche verte. Hélas, son objectif était sans doute trop bon, car au lieu d’envoyer le patron à sa perte, la force de l’explosion le lança en fait tout le long du gouffre; il a atterri en toute sécurité de l’autre côté de la fosse, avec seulement des blessures mineures. Après quelques tours essayant de combattre le patron sur un pied d’égalité, la fête a été anéantie. C’était une fin sans cérémonie à la démo, mais un plaisir à voir et un moment par excellence Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate III vise à être le prochain grand CRPG. Avec Divinity: Original Sin II, Larian Studios a déplacé l’aiguille pour le genre, mais en prenant la licence Baldur’s Gate, le développeur a clairement l’intention de devenir le leader de facto de l’industrie dans l’espace RPG informatique. Sur la base de leur confiance avec ce premier aperçu du jeu, nous sommes convaincus que Baldur’s Gate III a ce qu’il faut pour tenir la distance, être à la hauteur de son pedigree et devenir la prochaine grande aventure Dungeons & Dragons.

Plus: .’s Baldur’s Gate I and II Enhanced Edition Review

Baldur’s Gate III entre en Early Access en 2020 et sortira sur PC et Google Stadia.

Star Trek: Picard résout le plus gros problème avec le premier contact

A propos de l’auteur

Zak Wojnar est un écrivain de New York. Il a couvert tout, des jeux vidéo et des films au sirop d’érable et à la charcuterie. Grâce à ., il a découvert sa nouvelle passion, interviewer des artistes. Il prend une grande joie à laisser les légendes du cinéma et du jeu raconter leur propre histoire et partager leur passion pour leur art.

Le premier souvenir de Zak va avec son père à Tower Records et l’achat du coffret VHS de la trilogie originale de Star Wars. Au cours de la prochaine décennie, ces bandes seraient complètement usées par une surutilisation. Lorsqu’il ne se prépare pas pour la prochaine grande interview, il peut généralement être trouvé assis trop près de la télévision, soit en regardant à nouveau Miami Vice ou The X-Files, soit en se perdant dans un jeu vidéo.

Zak a des signatures à Game Informer, Muscle & Fitness, PopCultureGalaxy, Men’s Fitness, Cheese Connoisseur et Deli Business (voyez, ce n’était pas une blague avant!), Entre autres.

Suivez-le et communiquez avec lui sur Twitter @ZakWojnar.

En savoir plus sur Zak Wojnar