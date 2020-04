Bande-annonce “Comment construire une fille”, adaptation du roman de Caitlin Moran

IFC Films a publié la bande-annonce officielle de ‘Comment construire une fille” adaptation du roman acclamé par la critique de Caitlin Moran réalisé par Cook Giedroycy avec Emma Thompson, Beanie Feldstein, Alfie Allen, Frank Dillaney, Chris O’Dow et d’autres.

L’histoire suit Johana Morrigan (Feldstein), une fille de 16 ans brillante et excentrique qui utilise son imagination colorée pour vivre ses fantasmes créatifs et ainsi échapper à sa vie monotone à Wolverhampton. Désespérée de quitter le petit appartement qu’elle partage avec ses quatre frères et ses parents excentriques, elle présente une critique musicale à un groupe de critiques indépendants d’un hebdomadaire rock.

Bien qu’elle ait été initialement rejetée, Johana finit par atteindre le sommet de la scène rock des années 90, se réinventant comme Dolly Wilde, une critique musicale vénérable avec une avidité insatiable pour la gloire, l’argent et les hommes. Mais il ne faut pas longtemps avant qu’elle ne soit submergée par l’incroyable vitesse à laquelle sa vie change et se retrouve face à une crise dévastatrice et existentielle: est-ce le type de fille que vous voulez devenir? Ou avez-vous besoin de recommencer et de construire votre vie à partir de zéro?

Le film devait sortir dans les cinémas sélectionnés et en VOD le 8 mai, bien qu’il semble clair qu’il ne finira par arriver qu’à domicile.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.