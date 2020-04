Bande-annonce complète de la série musicale de Netflix The Eddy avec André Holland et Amandla Stenberg – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce complète de sa prochaine série The Eddy, un drame musical dont les deux premiers épisodes sont dirigés par son créateur Damien Chazelle. Le spectacle débutera le 8 mai.

Les stars du spectacle André Holland (Clair de lune), Joanna Kulig (Hanna), Amandla Stenberg (The Hate U Give),Tahar Rahim (Marie-Madeleine), Leïla Bekhti (Un prophète), et Liah O’Prey (Mary Queen of Scots). Melissa George (The Good Wife) reviendra sur la série.

The Eddy est un drame musical en huit parties se déroulant dans un Paris multiculturel contemporain autour d’un club, de son propriétaire, du groupe maison et de la ville qui les entoure.

Hollande jouera Elliot Udo, un célèbre pianiste de jazz de New York. Maintenant à Paris et copropriétaire d’un club de jazz défaillant, Elliot se cache de tout le monde. Le personnage a une romance encore et encore avec son chanteur principal. Lorsque sa fille de 15 ans, Julie (Stenberg) se présente soudainement, Elliot doit faire face à sa faiblesse et apprendre à grandir. George jouera Alison Jenkins, une New-Yorkaise sophistiquée, venue rendre visite à son ex-mari (Hollande) et sa fille (Stenberg) à Paris, avec des résultats compliqués.

Joanna Kulig, vedette du drame historique nominé aux Oscars Guerre froide, jouera en face de Holland en tant que Maja, un bel oiseau chanteur avec un problème d’alcool qui se sent à la dérive et au centre d’un carrefour sans direction claire sur où aller et qui a une relation encore et encore avec Udo.

Exécutif produit par Chazelle, qui dirigera deux des épisodes, et écrit par un écrivain lauréat d’un prix BAFTA et Olivier Jack Thorne, The Eddy proposera un dialogue en français, anglais et arabe. Producteur primé aux Emmy Awards Alan Poul (Six Feet Under, The Newsroom), produira également la série Endeavour Content, et la musique originale sera écrite par le lauréat du Grammy Award à six reprises Glen Ballard (Jagged Little Pill d’Alanis Morissette, Bad de Michael Jackson).

La

Bande-annonce complète

La