Bande-annonce complète pour le film d’horreur de lutte de Britt Baker et Matt Cross en ligne Powerbomb

La bande-annonce complète de Powerbomb, le film d’horreur sur le thème de la lutte avec le Dr Britt Baker et Matt Cross, est en ligne. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour le film d’horreur d’Indican Pictures, qui met également en vedette Gregory Iron, John Taddeo, Wes Allen, Roni Jonah et Cash Allen et sortira le 14 avril.

Le film est décrit comme suit:

Powerbomb est l’histoire d’un lutteur indépendant sur le point de percer dans le grand temps, mais il envisage de tout laisser pour passer plus de temps avec sa famille. Lorsque le plus grand fan de notre catcheur apprend la nouvelle, il décide de prendre les choses en main pour que son champion atteigne le sommet par tous les moyens nécessaires.