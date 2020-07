Bande-annonce de ‘An American Pickle’, comédie avec Seth Rogen pour HBO Max

HBO Max a publié un premier trailer officiel pour ‘Un cornichon américain‘, une adaptation cinématographique du roman de Simon Rich de 2013 qui sera disponible sur le service de streaming à partir du 6 août prochain. Le film met en vedette Seth Rogen, qui joue deux personnages identiques sur des chronologies différentes.

Brandon Trost, directeur de la photographie de films tels que «This Is the End», «Neighbors» et «The Interview» réalise ce film dont le scénario a été adapté par Simon Rich lui-même. Le rôle de Rogen sera celui de Herschel Greenbaum, un travailleur en difficulté qui a émigré aux États-Unis en 1920 avec le rêve de bâtir une vie meilleure pour sa famille bien-aimée. Mais un jour, alors qu’il travaillait à l’usine, il tombe dans un réservoir de cornichons où il saumure depuis 100 ans.

La saumure la conserve parfaitement et lorsqu’elle émerge dans le Brooklyn d’aujourd’hui, elle découvre qu’elle n’a pas vieilli un seul jour. Mais quand il cherche sa famille, il craint que son seul parent vivant soit son arrière-petit-fils, Ben Greenbaum (également joué par Rogen), un sympathique programmeur informatique que Herschel ne peut même pas commencer à comprendre.

Rich est également producteur exécutif du projet avec Alex McAtee et Ted Gidlow de Point Gray. De leur côté, Rogen et ses partenaires producteurs de Point Grey Evan Goldberg et James Weaver produiront le film.

