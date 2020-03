Bande-annonce de BET Original Movie “Open” avec Essence Atkins, Keith Robinson, Jasmine Guy et Matt Cedeno – Blackfilm

BET Networks devrait présenter le premier film original OUVERT, un drame romantique qui présente la perspective alternative des relations ouvertes. Enfant de divorce et femme remarquant les infidélités dans le monde, le personnage principal Wren (Essence Atkins) décide de demander à son mari Cameron (Keith Robinson) un mariage ouvert, après huit ans, pour éviter la douleur de le tromper derrière elle retour. Naviguer dans les luttes de son entreprise de boulangerie, de sa vie sociale et de son mariage, Wren pense finalement qu’elle a tout compris jusqu’à ce qu’elle se reconnecte avec un ami d’enfance. En regardant à travers la lentille de la polygamie, “Open” enseigne aux téléspectateurs toute la portée de ces relations souvent taboues.

Le film sera présenté en avant-première le samedi 14 mars à 20h sur BET & BET HER.

Les stars du cinéma Essence Atkins (Smart Guy; délivre-nous d’Eva), Keith Robinson (Dream Girls; ce Noël), Jasmine Guy (“Grey’s Anatomy”, “The Quad”, “A Different World”), Matt Cedeño («Puissance», «Ambitions») et Marquita Goings («American Soul», «Tales»).

Le film a été écrit et réalisé par Cas Sigers Beedles; produit par Essence Atkins, Melissa Young et Kirk Frasier. Servir de producteurs exécutifs sont Terri J. Vaughn et Cas Sigers Beedles (pour Nina Holiday Entertainment), Richelle Cross (pour Class & sass Productions) et Roger Bobb.

