Bande-annonce de ‘Coffee & Kareem’, une comédie très hooligan

Netflix a publié une première bande-annonce pour ‘Café & Kareem‘, comédie d’action réalisé par Michael Dowse (‘ Stuber Express ‘) et avec Ed Helms et Taraji P. Henson. Avec une première sur la chaîne de diffusion en continu le 3 avril, la bande-annonce du film est disponible ci-dessous.

L’histoire se concentre sur Kareem Manning (Gardenhigh), qui, à l’âge de 12 ans, engage un criminel pour effrayer le nouveau petit ami de sa mère, le policier James Coffee (Helms). Mais les choses ne se passent pas comme Kareem s’y attendait, et il devra faire équipe avec Coffee pour se débarrasser du trafiquant de drogue le plus dangereux de Detroit. Henson dépeignant la mère de Kareem.

Co-interprété par Terrence Little Gardenhigh, Betty Gilpin, RonReea Lee, Andrew Bachelor et David Alan Grier, le film présente un scénario de Shane McCarthy de la Black List of Unproduced Scripts 2014. Helms et Mike Falbo produisent le projet via son label Pacific Electric Picture Co., avec Sanford Nelson, Jordon Foss, Linden Nelson et Don Foss comme producteurs exécutifs.

