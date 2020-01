Bande-annonce de Dee Rees ” La dernière chose qu’il voulait ” avec Anne Hathaway – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce du réalisateur de “Mudbound” «La dernière chose qu’il voulait» de Dee Rees avec Anne Hathaway et basé sur Joan Didion thriller politique.

Ben Affleck, Toby Jones, Rosie Perez, Edi Gathegi, et Mel Rodriguez co-vedette dans le film qui sera présenté en avant-première au Sundance Film Festival avant la sortie du service le 12 février.

Marco Villalobos et Dee a co-écrit le scénario, qui est “une histoire passionnante d’une femme, seule et implacable dans une course contre la montre”, selon un communiqué.

Anne Hathaway incarne la journaliste vétéran de la D.C.Elena McMahon, qui entreprend une mission de culpabilité pour son père (Willem Dafoe).

Elle se retrouve bientôt sur un terrain dangereux alors que le complot des armes contre la drogue d’Iran Contra Affair atteint son point de basculement et elle est poussée de la signature à un sujet involontaire dans l’histoire qu’elle essaie de briser

