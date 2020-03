Bande-annonce de ‘Defending Jacob’, nouvelle série limitée avec Chris Evans

Apple TV + a publié la bande-annonce officielle de «Défendre Jacob», une nouvelle série limitée mettant en vedette Chris Evans («Un cadeau exceptionnel») avec le jeune acteur qui joue dans «It», Jaeden Martell. La série sera disponible sur la plateforme de la gitante technologique à partir du 24 avril prochain.

Mark Bomback, auteur des deux derniers films de «Planet of the Apes», est l’auteur, producteur et showrunner de cette série basée sur le best-seller 2012 de William Landay, tandis que le réalisateur de «Passengers», Morten Tyldum est directeur et producteur exécutif de Paramount Television avec Rosalie Swedlin et Adam Shulman de Anonymous Content.

Ce sera une mini-série de huit épisodes dont le protagoniste est Andy Barber (Evans), un procureur adjoint qui enquête sur le meurtre d’un garçon de 14 ans et découvre que son fils adolescent est soupçonné du terrible crime. N’oubliez pas que ce sera le premier rôle majeur d’Evans à la télévision depuis son apparition sur ‘Skin’ (Fox) en 2003.

Par curiosité, il faut dire que Warner Bros. a tenté d’adapter cette histoire en 2012, mais le projet ne s’est pas concrétisé.

