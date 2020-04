Bande-annonce de fan spectaculaire pour le style du Seigneur des Anneaux Avengers

Partager

Bien que la saga du Seigneur des Anneaux n’ait rien à voir avec l’univers des Avengers … Quand ils se rejoignent, le résultat est quelque peu épique.

Si vous recherchez bien sur Internet, vous pouvez trouver des choses merveilleuses comme cette impressionnante bande-annonce de Le Seigneur des Anneaux le style Avengers, où Frodon est accusé d’avoir licencié l’Anneau Unique pour finir Sauron une fois pour toutes comme s’il était Thanos lui-même.

La vidéo compte déjà plus d’un million de vues et il faut reconnaître que les textes et la musique s’accordent parfaitement. Et ils ont aussi la dernière blague que Marvel aime tellement ajouter.

Différents mais ils ont de nombreux points communs.

En ces jours de quarantaine due au Coronavirus, j’ai eu l’occasion de revoir les trois films de Le Seigneur des Anneaux (version Normale) et il faut reconnaître qu’il a beaucoup en commun avec les 2 derniers films Avengers. Puisqu’il y a beaucoup d’épopée, une belle bande sonore, de nombreux moments où il semble que tout est perdu, mais quelqu’un vient et sauve la situation. Tout tourne autour d’objets puissants, que ce soit un anneau de puissance ou les Infinity Stones. Gandalf doit tomber et se sacrifier pour les autres, tout comme Black Widow. Les deux franchises ont des batailles spectaculaires telles que Helm, Wakanda, les portes du Mordor ou la fin de Endgame.

Sans oublier que le Seigneur des Anneaux a un méchant principal très important tel que Sauron et quand il est vaincu par le reste de l’armée, quelle que soit sa taille, il disparaît. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé lorsque Thanos a perdu. Enfin, Iron Man et Frodon et Sam utilisent leur souffle pour vaincre le grand mal. La seule différence est que les Hobbits survivent.

Espérons que vous avez aimé la bande-annonce de fan spectaculaire du style The Lord of the Rings Avengers et qu’après l’avoir vue, vous vouliez voir les deux sagas.

Partager

Publication précédente

Le mandalorien. Disney n’aime pas le nom de Baby Yoda

Article suivant

Les méchants du film du filtre Eternals

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.